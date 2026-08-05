Otomatik şanzımanlı araçlarda yapılan bazı sürüş ve bakım hatalarının mekanik aksamda kalıcı hasara yol açtığı açıklandı. Sürücülerin doğru bildiği bu yanlışlar, şanzımanın ömrünü kısaltarak yüksek onarım maliyetlerine neden oluyor.

İKİ AYAKLA PEDAL KULLANMAK SÜRÜŞÜ NASIL TEHLİKEYE ATAR?

Otomatik vitesli araçlarda iki ayağı birden pedallarda tutmak acil durumlarda pedalların karıştırılmasına yol açabiliyor. Güvenlik sistemleri iki pedala aynı anda basıldığında freni öne çıkarsa da bu alışkanlık sürüş kontrolünü zorlaştırarak kaza riskini artırıyor.

BOŞ VİTESTE SÜZÜLMEK ŞANZIMANA NASIL ZARAR VERİR?

Manuel araçlardaki yakıt tasarrufu düşüncesiyle vitesi Boş (N) konumuna alarak hareket etmek araç kontrolünün kaybına neden oluyor. Motor ile şanzıman arasındaki bağlantının kesilmesi, beklenmeyen engeller karşısında aracın durma ve tepki verme süresini uzatıyor.

ŞANZIMAN SİSTEMİNE SU GİRMESİ HANGİ RİSKLERİ DOĞURUR?

Uzun süre yağmur altında kalan veya sel sularından geçen araçlarda şanzıman kutusuna su sızması ciddi mekanik sorunlar doğuruyor. Şanzıman sıvısına karışan su, iç mekanizmadaki metal parçaların hızla aşınmasına ve sistemin tamamen kilitlenmesine sebep oluyor.

ANİ VE SERT HIZLANMAK MEKANİK AKSAMI NASIL BOZAR?

Gaz pedalına aniden basılması, yüzlerce metal parçanın yüksek tork altında doğrudan temas etmesine yol açıyor. Bu durum motora, lastiklere ve şanzıman dişlilerine aşırı yük bindirerek parçaların yıpranma sürecini hızlandırıyor.

ŞANZIMAN YAĞINI DEĞİŞTİRMEMEK ARACI NASIL ÇÖP EDER?

Şanzıman sıvısı, hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltarak sistemin aşırı ısınmasını engelliyor. Belirli periyotlarda değiştirilmeyen şanzıman yağı koruyucu özelliğini kaybederek vites geçişlerinin bozulmasına ve şanzımanın kullanılamaz hale gelmesine yol açıyor.