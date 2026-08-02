Güneş altında park edilen araçlarda iç sıcaklık kısa sürede önerilen saklama koşullarının çok üzerine çıkabiliyor. İlaçların büyük bölümü ise 20 ila 25 derece arasında, serin ve kuru ortamda muhafaza edilmek üzere üretiliyor. Bu sınırların aşılması, etkin maddelerin bozulmasına ve tedavinin beklenen sonucu vermemesine neden olabiliyor.

SICAKTAN EN ÇOK ETKİLENEN İLAÇLAR

Uzmanlara göre özellikle insülin, nitrogliserin, astım inhalerleri, sıvı antibiyotikler ve soğuk zincirde saklanması gereken biyolojik ilaçlar yüksek sıcaklığa karşı oldukça hassas. Bunun yanında bazı göz damlaları ve enjeksiyon kalemleri de sıcak ortamda bekletildiğinde etkinliğini yitirebiliyor.

İlaçların görünümünde belirgin bir değişiklik olmasa bile yüksek sıcaklığa maruz kalmaları, içeriklerindeki etkin maddelerin bozulduğu anlamına gelebiliyor. Bu nedenle uzun süre sıcak araçta kalan ilaçların kullanılmadan önce eczacıya veya doktora danışılması öneriliyor.

TORPİDO GÖZÜ GÜVENLİ DEĞİL

Birçok kişi ilaçlarını torpido gözünde saklamayı tercih etse de, bu bölüm de aracın geri kalanı gibi aşırı sıcaklardan etkileniyor. Özellikle yaz aylarında güneş altında bırakılan otomobillerde kabin sıcaklığı 70-80 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, ilaçların araçta bırakılmamasını, taşınmaları gerekiyorsa yalıtımlı bir taşıma çantasında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.