Günümüzde flört uygulamalarında ilk izlenim çoğu zaman yalnızca bir fotoğraf ve birkaç satırlık profil açıklaması üzerinden oluşuyor. Bu nedenle profildeki küçük ayrıntılar, ilk bakışta düşünüldüğünden çok daha büyük bir rol oynayabiliyor.

Gülümseme en önemli ayrıntılardan biri

Flört uygulamalarında dikkat çekmenin ilk adımlarından biri iyi bir profil fotoğrafı. Araştırmaya göre bu fotoğrafta gülümsemenin önemli bir yeri var.

Match Group tarafından yapılan araştırmada, dişlerin görünümü ve sağlığı da dahil olmak üzere gülümsemenin potansiyel partner seçiminde önemli olduğu görüldü. Erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı, kadınların ise yüzde 71'i güzel bir gülümsemenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Bakımlı tırnaklar ilk bakışta dikkat çekiyor

İlk bakışta çok önemli görünmeyen ayrıntılar da kullanıcıların dikkatinden kaçmıyor. Bunların başında tırnak bakımı geliyor.

Bakımlı tırnaklar genellikle kişisel hijyen ve öz bakımla ilişkilendiriliyor. Buna karşılık bakımsız tırnaklar, kişinin genel görünümü hakkında olumsuz bir ilk izlenim oluşturabiliyor.

Esmer kadınlar daha fazla mesaj aldı

Flört uygulamasının analizinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise saç rengi oldu. Verilere göre esmer kadınlar, sarışın kadınlara kıyasla daha fazla mesaj aldı.

Esmer kadınlar toplam mesajların yaklaşık yüzde 40'ını oluştururken, sarışın kadınların aldığı mesajların oranı yaklaşık yüzde 15'te kaldı.

Araştırmacılar, bu sonucun uygulamada aktif olan kadınların saç renklerine göre dağılımından da etkilenebileceğine dikkat çekiyor. Yani veriler doğrudan belirli bir saç renginin daha çekici olduğunu kanıtlamıyor.

Erkeklerin tercihi uçlarda değil, ortalamada toplandı

Boy konusunda da benzer bir eğilim ortaya çıktı. Veriler, erkeklerin büyük bölümünün çok uç değerler yerine ortalama boy aralığındaki kadınları tercih ettiğini gösterdi.

Erkeklerin yaklaşık yüzde 46'sı, boyu 160 ile 168 santimetre arasında olan kadınları tercih ettiğini belirtti.

En çok mesaj kahverengi gözlü kadınlara gitti

Açık renk gözlerin daha çekici olduğu yönündeki yaygın düşüncenin aksine, Badoo verileri farklı bir tablo ortaya koydu.

Analize göre en fazla mesaj alan kadınlar kahverengi gözlü kadınlar oldu. Böylece göz rengi konusunda da günlük hayatta sıkça dile getirilen güzellik algılarından farklı bir sonuç ortaya çıktı.

En çok ilgiyi “ortalama” vücut yapısına sahip kadınlar gördü

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu vücut yapısıyla ilgiliydi. Verilere göre “ortalama” vücut yapısına sahip kadınlar en fazla ilgiyi gören grup oldu.

“Ortalama” ifadesinin oldukça geniş bir kategoriyi kapsadığı ve bu grubun aynı zamanda uygulamadaki kullanıcılar arasında en fazla temsil edilen vücut tipi olduğu belirtiliyor.

Sonuçlar, flört uygulamalarında erkeklerin dikkatini çeken özelliklerin yalnızca tek bir fiziksel unsura bağlı olmadığını gösteriyor. Gülümsemeden bakımlı bir görünüme, saç ve göz renginden boy ve vücut yapısına kadar pek çok ayrıntı ilk izlenimin oluşmasında rol oynayabiliyor.