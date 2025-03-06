Bir meslektaşınızla doğrudan yüzleşmek yerine rahatsızlığınızı ima ederek mi ifade ediyorsunuz? Dikkat, bu tutum, pasif-agresif bir şekilde algılanmanıza yol açabilir.

Pasif-agresif davranış, ister profesyonel, ister sosyal, isterse romantik ilişkilerde kendini gösterebilir. Bu kişiler, hayal kırıklıklarını, hoşnutsuzluklarını veya anlaşmazlıklarını dolaylı yollarla, genellikle belirsiz ifadelerle dile getirir. Başka bir deyişle, "Evet" derler, ancak aslında "Hayır" düşünürler. Bu tutumun, başkalarını rahatsız etme gibi olumsuz bir etkisi olabilir.

"Dilediğin gibi"

doctissimo'da yer alan habere göre Klinik psikolog Amélie Boukohbza, "Dilediğin gibi" gibi ifadelerin, kişinin kararsız olduğunu veya kayıtsız kaldığını, dolayısıyla diğerini kendi haline bıraktığını ima edebileceğini belirtiyor. Bu tür ifadeler, açıkça belirtilmese de dolaylı olarak bir anlaşmazlık ya da hoşnutsuzluk gösterebilir. Kısacası, bu tür bir söylem olumlu bir mesaj taşımaz.

"Endişelenme"

Uzman, "Bu ifade genellikle bir sorunu küçümsemek amacıyla kullanılır ve diğer kişinin endişelerini göz ardı ederek, onları dikkate almadan bir kenara itme şeklinde de yorumlanabilir" uyarısında bulunuyor.

"Sadece söylüyorum, hiçbir şey söylemiyorum."

Uzman, "Bu ifade, bir fikrimiz olduğunu ancak bunu açıkça ifade etmekten kaçındığımızı, dolayısıyla gerçek duygularımızla ilgili bir belirsizliğin sürdüğünü ima eder" diye vurguluyor.

"Hmm, bu ilginç" (biraz küçümseyici bir tonla)

Uygulayıcı, "Bu ifade coşkulu bir şekilde kullanılmadığında, kişinin diğer kişinin söylediklerine gerçekten ilgi göstermediği veya söylenenleri gizlice onaylamadığı anlamına gelebilir" diyor.

"Eğer hoşunuza giderse"

Psikolog, "Bu ifade, kişinin ikna olmadığını veya gerçekleri isteksizce kabul ettiğini ima edebilir; bu durum ise pasif-agresif bir onay olarak algılanabilir" şeklinde belirtiyor.

"Bildiğini sanıyordum"

Amélie Boukohbza, "Bu cümleyi kullanarak, diğer kişinin bariz bir durumu gözden kaçırdığını ima etmiş oluyoruz, bu da onların kendilerini aşağılanmış veya ihmalkar hissetmelerine neden olabilir" şeklinde uyarıda bulunuyor.

"İyi şanslar!"

Uzman, "Bağlama bağlı olarak, bu ifade, gerçek bir destek sunmadan, yapılması gereken görevin zor hatta imkansız olduğunu belirtmenin bir yolu olarak algılanabilir. Hatta açıkça vazgeçtiğimizi göstermeden de bu izlenimi verebilir" diye uyarıyor.

Zararsız gibi görünen bu yaygın ifadeler, aslında bir kayıtsızlık, edilgenlik veya örtülü bir saldırganlık taşıyabilir. Yanlış kullanıldığında, bu tür ifadeler yanlış anlamalara yol açabilir ve söylenmeyen şeyleri ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, daha açık ve gerçekçi bir iletişim kurabilmek için kelimelerinizi dikkatlice seçmek oldukça önemlidir.