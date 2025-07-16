Günlük yaşamda zaman zaman karşılaştığımız ama çoğu zaman konuşmaktan çekindiğimiz konulardan biri de gaz çıkarmaktır. Toplumda utanç kaynağı gibi görülse de aslında bu durum vücudun işleyişinin doğal bir parçasıdır. Ancak bazı yiyecekler gaz oluşumunu artırarak rahatsızlığa, hatta sosyal sıkıntılara yol açabilir. BBC'nin yer alan haber göre; vücutta gaz yapan 8 yiyecek arasında Türkiye'de hemen herkesin her gün kahvaltıda tükettiği yumurta da var...

1. Yağlı Yiyecekler: Yavaş Sindirim, Kötü Koku

Yağlı yiyecekler sindirimi yavaşlatır, bu da yiyeceklerin midede daha uzun süre kalmasına ve fermantasyona uğrayarak kötü kokulu gazlara dönüşmesine yol açar. Özellikle yağlı etler, sülfürlü metiyonin amino asidi bakımından zengin olduğu için çürük yumurta kokusuna benzer bir gaz üretimine neden olabilir.

2. Baklagiller: Lifli ama Zorlu

Fasulye ve mercimek gibi baklagiller, rafinoz adlı sindirimi zor bir şeker içerir. Bu şekerler bağırsak bakterileri tarafından parçalanırken hidrojen, metan ve kokulu sülfür gazları ortaya çıkar.

3. Yumurta: Yalnızken Masum

Yumurtanın gaz yapmadığı düşünülse de, içeriğindeki metiyonin nedeniyle diğer gaz yapan yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde kötü kokulu gazlara neden olabilir. Ayrıca bazı kişilerde yumurtaya karşı intolerans ya da alerji gaz oluşumuna yol açabilir.

4. Soğan ve Akrabaları

Soğan, sarımsak, enginar ve pırasa gibi yiyecekler fruktan içerir. Fruktanlar, bağırsakta fermente olarak gaz ve şişkinliğe neden olur.

5. Süt ve Süt Ürünleri: Laktozun Etkisi

İnek ve keçi sütünden elde edilen ürünler laktoz içerir. Dünya nüfusunun yüzde 65'i bir dereceye kadar laktoz intoleransına sahip olduğundan, bu ürünler sıkça gaz ve şişkinlik yapabilir.

6. Buğday ve Tam Tahıllar

Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllar hem fruktan hem de lif içerir. Aynı zamanda glüten barındırırlar. Glüten intoleransı olan kişilerde bu yiyecekler gaz ve şişkinliğe neden olabilir.

7. Brokoli ve Lahana Türevleri

Lahana, brokoli, Brüksel lahanası gibi sebzeler yüksek lif içeriğiyle dikkat çeker. Ancak bu lifler vücutta tam sindirilemez ve bağırsak bakterilerinin işine yarayarak gaz üretimine katkı sağlar. Ayrıca sülfür içerdikleri için gazın kokusu da daha yoğun olabilir.

8. Meyveler: Tatlı ama Tuzaklı

Elma, armut ve mango gibi meyveler, fruktoz bakımından zengindir. Bazı kişiler fruktozu sindirmekte zorlanır, bu da gaz oluşumuna yol açabilir. Ancak fruktoz intoleransı laktoz kadar yaygın değildir.

Gazla Mücadele İçin İpuçları

Lifli gıdaları diyetinize birden bire eklemek rahatsızlık yaratabilir. Bu yüzden lif tüketiminizi yavaş yavaş artırmakta fayda var. Yeterli su içmek, kabızlık riskini azaltır ve böylece gaz oluşumunu da önlemeye yardımcı olur. NHS gibi sağlık kuruluşları nane çayı içmeyi öneriyor.

Ne Zaman Doktora Başvurmalı?

Genellikle gaz çıkarmak zararsızdır. Ancak aşırıya kaçan veya kötü kokulu gaz, bazı ilaçların yan etkisi olabileceği gibi sindirim sistemi ile ilgili ciddi sorunların belirtisi de olabilir. Endişeleniyorsanız mutlaka bir uzmana danışın.