Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünleri takip etmeye ve vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, yaptığı son testler sonucunda sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş ürünlerini içeren 9 peynir markasını ifşa etti. Güncellenen liste tüketicilere yönelik önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ve sağlık açısından risk oluşturan hemen hemen her evin buzdolabı ve sofralarında yer alan o peynir markaları...