Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nın kuzey ucunda, Yum Balam Doğa Koruma Alanı içerisinde yer alan Holbox Adası, modern kitle turizminin aksine koruduğu doğal yapısı ve otomobilsiz yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Maya dilinde "kara delik" anlamına gelen Holbox, bembeyaz kumlu yolları ve sığ deniziyle ekolojik turizmin bölgedeki önemli duraklarından biri haline gelmiş durumda.

MOTORLU TAŞIT AĞINA KAPALI

Adanın en belirgin özelliği, motorlu taşıt trafiğine kapalı olması. Ulaşımın tamamen yürüyerek, bisikletlerle veya elektrikli golf arabalarıyla sağlandığı yerleşim yerinde asfalt yol bulunmuyor. Bu durum, adanın sessiz ve düşük tempolu atmosferinin korunmasındaki temel etken olarak gösteriliyor. Duvarları yerel sanatçıların elinden çıkmış murallerle süslü olan sokaklar, butik işletmelere ve yerel balıkçı restoranlarına ev sahipliği yapıyor.