Pasifik Okyanusu'nda yer alan küçük Pingelap Atolü, dünya genelinde eşine az rastlanır bir genetik durumla dikkat çekiyor. Adadaki her 10 kişiden biri, renkleri algılama yetisini tamamen ortadan kaldıran ve etrafı yalnızca siyah, beyaz ile gri tonlarında görmeye yol açan "tam akromatopsi" hastalığıyla yaşamını sürdürüyor.

HER ŞEY 1775 YILINDA BAŞLADI

Dünya nüfusunda her 30 bin kişide bir görülen bu nadir durumun adada yüzde 10 gibi aşırı yüksek bir orana ulaşması, tarihsel ve genetik nedenlere dayanıyor. Söz konusu sıra dışı durumun temeli 1775 yılında yaşanan Lengkieki Tayfunu’na uzanıyor.

Adanın neredeyse tüm nüfusunu yok eden felaketten, aralarında dönemin kralının da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik küçük bir grup sağ çıkmayı başardı. Bilim insanlarının ve genetik araştırmalarının bulgularına göre, hayatta kalan bu az sayıdaki kabile üyesinden bir ya da birkaçında tam renk körlüğüne yol açan çekinik bir gen bulunuyordu.

Felaket sonrası nüfusun aşırı daralması ve takip eden yüzyıllarda adanın dış dünyadan izole yapısı sebebiyle gerçekleşen akraba evlilikleri, bu genetik mutasyonun nesiller boyu katlanarak yayılmasına zemin hazırladı.

Gözde renkleri algılayan koni hücrelerinin tamamen işlevsiz olmasıyla ortaya çıkan tam akromatopsi, ada halkı üzerinde renk kaybının ötesinde fiziksel etkiler de bırakıyor. Hastalığa sahip kişilerin gözlerinde aşırı ışık hassasiyeti, netlik kaybı ve istemsiz göz hareketleri gözlemleniyor.

Gün ışığının yarattığı yüksek parlamadan korunmaya çalışan adalıların büyük bir çoğunluğunun gün boyu güneş gözlüğü takması da bu biyolojik durumun doğal bir sonucu olarak öne çıkıyor. Topluluğun nesillerdir taşıdığı bu genetik miras, bilim dünyasında "kurucu etkisi" kavramının en belirgin örneklerinden biri kabul ediliyor.