A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Berke Özer, Fransa karşısındaki performansıyla dikkat çekti. Milli kaleci, yaptığı 7 kurtarışla maçın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Kaleci Berke Özer'in performansı ise Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

L'EQUIPE (FRANSA): Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.

LA VOIX DU NORD (FRANSA): Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.

AS (İSPANYA): Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.

'GELECEK ADINA UMUTLUYUZ'

Maçta kurtarışlarıyla öne çıkan Berke Özer; "Takım olarak sahada bence dünyanın en iyi takımlarına karşı bu performansı göstermek, gelecek adına daha umutlu bakmamızı, kendimize güvenmemizi, neler başarabileceğimizi unutmamamız gerektiğini gösterdik. Keşke puan alabilseydik, hak ettik de baktığınız zaman. Bugün bence hem ülkemize daha da önemlisi kendimize neleri başarabileceğimizi hatırlatmış olduk ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu maçın verdiği güvenle o maçlarda mücadele etmeye hazırız.” dedi.