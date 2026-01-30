ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı olarak Kevin Warsh'ı cuma günü açıklayacağına dair spekülasyonları gösterdi. Warsh’ın adı FED Başkanlığı için anılınca, bir süredir istim üzerinde olan ve kar realizasyonu için fırsat kollayan yatırımcılar başta gümüş ve altın olmak üzere tüm değerli madenlerde sert satış yaptı.

Bunun neticesinde gümüş fiyatları bir önceki güne göre yüzde 17’nin üzerinde değer yitirdi ve 95 dolar seviyesine geldi. Palladyumdaki değer kaybı da yüzde 12’yi geçti.

Altın da bu dedikodulardan rahatsız oldu ve altın ve gümüş fiyatları sert geri çekilmeler yaşadı.

The Wall Street Journal, Trump'ın danışmanlarına Warsh'ın atanmasının beklendiğinin söylendiğini bildirerek konu hakkında bilgi sahibi kişileri kaynak gösterdi.

Maybank analistleri, Warsh'ın atanmasının faiz indirimlerinin daha sığ ve yavaş olacağı imasıyla metaller için olumsuz görülebileceğini söyledi. Faiz indirimleri altın gibi faiz getirmeyen varlıkları olumlu etkileme eğilimi gösteriyor.

"Warsh, uzun bir süre boyunca ultra-gevşek para politikasını eleştirmişti ve eski bir Fed yöneticisiydi. Bu yüzden piyasalar atanmasının Warsh'ın atanmasının gelecekteki para politikasını nasıl etkileyeceğini fiyatlıyor olabilir"

dedi.