Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan ve 1963 yılındaki deniz altı volkan patlaması sonucunda deniz yüzeyine çıkan Surtsey Adası, bilimsel araştırmalar doğrultusunda sıkı koruma altına alındı. Oluştuğu ilk andan itibaren insan etkisinden tamamen izole edilen volkanik kara parçası, karantina statüsüyle yönetiliyor.

1963 YILINDA SUYUN DİBİNDEN ÇIKTI

İzlanda kıyıları açıklarında deniz tabanındaki volkanik hareketlilik sonucunda lavların birikmesiyle yükselen ada, sıfırdan oluşan nadir kara parçalarından biri oldu. Ortaya çıkışının hemen ardından bilim insanları, yeni bir ekosistemin doğal yollarla nasıl filizleneceğini incelemek amacıyla adayı doğal laboratuvar ilan etti. Adanın orijinal yapısını bozmamak için bölgeye yetkili araştırmacılar haricinde sivil girişler tamamen engellendi.

BİR TANE BİLE BİTKİ DİKİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Koruma protokolleri kapsamında adaya herhangi bir tohum, bitki veya ağaç fidanı dikilmesi kesin kurallarla yasaklandı. Alınan kararla yapay hiçbir yeşillendirme çalışmasına izin verilmezken, bölgeye ulaşan araştırmacıların dışarıdan herhangi bir organizma ya da yabancı tohum taşımaması için sıkı hijyen ve denetim tedbirleri uygulanıyor.

60 YILDIR ADIM ADIM KAYDEDİLİYOR

İnsan müdahalesi engellenen volkanik adada yaşamın filizlenişi 60 yılı aşkın süredir kesintisiz izleniyor. Rüzgar, deniz akıntıları ve göç yollarını kullanan kuşlar vasıtasıyla adaya ulaşan ilk tohumların volkanik küller üzerinde tutunma süreçleri, toprağın oluşumu ve ilk bitki örtüsünün ortaya çıkışı araştırmacılar tarafından adım adım belgelenmeye devam ediyor.