Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adaları'nın bir parçası olan Kuzey Sentinel'de yaşayan topluluğun nüfusu ve konuştuğu dil hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Hindistan yönetimi hem Sentinelese halkını hem de dışarıdan gelenleri korumak amacıyla adaya yaklaşılmasını engelliyor.

ADAYA NEDEN KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR?

Sentinelese halkı nesiller boyunca dış dünyayla temas kurmayı reddetti. İzole yaşam nedeniyle dışarıdan taşınabilecek ve bağışıklıklarının bulunmadığı hastalıkların topluluk için ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor. Hindistan'ın uyguladığı koruma politikası da doğrudan teması engellemeyi amaçlıyor. 1956 tarihli koruma yasası kapsamında adanın çevresinde 5 deniz millik yasak bölge oluşturuldu. Ziyaretçilerin ve araştırmacıların izinsiz biçimde adaya yaklaşmasına izin verilmiyor.

AVCILIK VE BALIKÇILIKLA YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Sentinelese halkı avcılık, balıkçılık ve toplayıcılığa dayalı bir yaşam biçimini sürdürüyor. Kendi yaptıkları yay, ok ve zıpkınları kullanırken tarımla uğraşmadıkları belirtiliyor. Topluluğun bilinen yöntemlerle ateş üretmediği, ancak mevcut közleri koruyarak ateşi devam ettirebildiği aktarılıyor. Dış dünyayla temasın son derece sınırlı olması nedeniyle günlük yaşamlarına ilişkin bilgiler de oldukça kısıtlı kalıyor.

KONUŞTUKLARI DİL NEDEN ÇÖZÜLEMİYOR?

Sentinelese halkının dili dış dünyayla uzun süreli temas kurulamadığı için hâlâ çözülebilmiş değil. Adada yaşayanların sayısı da kesin olarak bilinmiyor. 2001'de helikopterden gerçekleştirilen sayımda 21 erkek ve 18 kadın görülürken, sonraki tahminlerde nüfusun 50 ile 200 arasında olabileceği belirtildi. Diğer Andaman toplulukları üzerinde gerçekleştirilen genetik çalışmalar, bölgedeki toplulukların atalarının 60 bin yılı aşkın süredir burada yaşadığına işaret ediyor. Ancak Sentinelese halkının doğrudan genetik geçmişine ilişkin kesin veriler bulunmuyor.

2018'DE ADAYA GİREN MİSYONER ÖLDÜRÜLDÜ

Amerikalı misyoner John Allen Chau, Kasım 2018'de Hristiyanlığı yaymak amacıyla yasadışı şekilde Kuzey Sentinel Adası'na ulaştı. Chau, adaya çıktıktan sonra Sentinelese halkının oklarla saldırısına uğradı ve öldürüldü. Mart 2025'te ise Amerikalı Mykhailo Polyakov şişme kayıkla adaya ulaştı. Kıyıda bir kutu Coca-Cola ve hindistan cevizi bırakan Polyakov daha sonra Hint polisi tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

HİNDİSTAN TEMASSIZLIK POLİTİKASINI SÜRDÜRÜYOR

Geçmişte gerçekleştirilen sınırlı temas girişimlerinden birinde Hintli antropolog Madhumala Chattopadhyay kıyıya yaklaşarak denize hindistan cevizi bıraktı. Sentinelese halkı bunları almak için kıyıya yaklaşsa da Chattopadhyay adaya girmedi. Hindistan yönetimi bugün doğrudan temas kurmama politikasını sürdürüyor. Kuzey Sentinel Adası böylece dış dünyayla neredeyse hiçbir bağlantısı bulunmayan insan topluluklarından birine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.