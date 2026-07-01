Bu sıra dışı doğa olayı, adanın bulunduğu Fundy Körfezi'nde yaşanan dünyanın en yüksek gelgitlerinden kaynaklanıyor. Körfezin bazı noktalarında deniz seviyesi 16 metreye kadar değişirken, gelgit çekildiğinde deniz tabanı ve adaya uzanan geçit tamamen açığa çıkıyor.

DENİZ TABANI SAATLER İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Minister's Island'a ulaşımı sağlayan yaklaşık 500 metrelik taş geçit, gelgit yükseldiğinde tamamen su altında kalıyor. Yaklaşık altı saat sonra deniz çekildiğinde ise ziyaretçiler aynı yolu yürüyerek ya da araçlarıyla geçebiliyor.

Suların çekilmesiyle birlikte çamur düzlükleri, küçük su kanalları ve çok sayıda deniz canlısı da gün yüzüne çıkıyor. Birkaç saat sonra ise gelgit yeniden yükseliyor ve geçit tamamen denizle kaplanarak adanın ana karayla bağlantısını kesiyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ GELGİTLERİNDEN BİRİ YAŞANIYOR

Fundy Körfezi, huni biçimindeki yapısı ve Atlantik Okyanusu'ndan gelen su kütlesinin oluşturduğu doğal rezonans nedeniyle dünyanın en yüksek gelgitlerinin görüldüğü bölgelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede deniz seviyesi kısa süre içinde metrelerce yükselip alçalabiliyor.

Yetkililer, Minister's Island'ı ziyaret edecek kişilerin gelgit saatlerini önceden kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Çünkü deniz beklenenden hızlı yükselebiliyor ve kara bağlantısı tamamen kapanabiliyor.