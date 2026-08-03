Sardinya Özerk Bölgesi yönetimi, adadaki küçük yerleşim yerlerinde yaşanan nüfus kaybının önüne geçmek amacıyla başlattığı konut destek programını uzattığını duyurdu. 2026-2028 yılları arasında yıllık 15 milyon euro bütçe ayrılan program kapsamında, belirlenen şartları taşıyan kişilere ilk ev alımı veya restorasyon masrafları için 15 bin euroya (yaklaşık 821 bin liraya) kadar hibe verilecek.

Adanın iç kesimlerindeki nüfus azalmasını durdurmayı hedefleyen teşvik programında yeni bir düzenlemeye gidildi. Daha önce nüfusu daha az olan beldeleri kapsayan proje, yapılan güncellemeyle nüfusu 5 bine kadar olan tüm yerleşim yerlerinde geçerli hale getirildi.

TOPLAM HARCAMANIN %50'SİNİ KAPSIYOR

Bölge yönetiminden yapılan açıklamaya göre programın temel uygulama esasları şu şekilde belirlendi:

Verilen hibe doğrudan nakit yardımı veya taşınma desteği niteliği taşımıyor. Desteğin, yalnızca satın alınan veya tadilat yapılan ilk evin masrafları için kullanılması gerekiyor.

Devlet desteği, toplam harcamanın en fazla %50’sini kapsıyor ve kişi başına ödenen miktar azami 15 bin euro ile sınırlandırılıyor.

Destekten yararlanan kişilerin, söz konusu konutu ailenin ana ikametgahı olarak kaydetmesi ve son ödemeyi aldıktan sonra en az 5 yıl boyunca bu adreste yaşaması şart koşuluyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Program yalnızca Sardinya veya İtalya vatandaşlarıyla sınırlı değil. İtalya'nın diğer bölgelerinden ya da yurt dışından adaya taşınmak isteyen herkes başvuru yapabiliyor. Seçim sürecinde ise belirli gruplara öncelik tanınacağı belirtildi. Yurt dışından veya İtalya dışından adaya taşınanlar, 40 yaş altındaki başvuru sahipleri, genç aileler ve çocuklu aileler.

BAŞVURULAR BELEDİYELER ÜZERİNDEN ALINIYOR

Finansmanı Sardinya Özerk Bölgesi sunsa da başvuru takvimi, gerekli evraklar ve ek kriterler doğrudan ilgili belediyeler tarafından yönetiliyor. Başvuru sürecini başlattığını açıklayan ilk beldeler arasında Pattada, Buggerru, Ales, Ruinas ve Simaxis yer alıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili belediyelerin duyurduğu şartları yerine getirerek başvurularını doğrudan yerel makamlara iletmesi gerekiyor.