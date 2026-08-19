Bengal Körfezi’nde yer alan ve bilim insanları dahil kimsenin girmesine izin verilmeyen Kuzey Sentinel Adası, dünyadan tamamen izole yapısıyla dikkat çekiyor. Yüzyıllardır dış dünyayla her türlü temastan kaçınan Sentinel kabilesinin yaşadığı ada, Andaman Takımadaları'nın bir parçası konumunda bulunuyor.

Yaklaşık 59 kilometrekarelik alanı kaplayan ve sık ormanlarla kaplı olan adada doğal bir liman yer almıyor. Adada yaşayan nüfusa ilişkin kesin bir veri bulunmazken, tahminler nüfusun birkaç düzine ile 150 kişi arasında değiştiğini gösteriyor.

DIŞ DÜNYAYA KAPALI YAŞAM

Sınırlı bilgilere göre Sentinel halkı avcılık ve balıkçılıkla geçiniyor; yaban domuzu, kaplumbağa, bal ve bitkisel gıdalarla besleniyor. Yay, ok ve mızraklarını kendileri üreten adalılar, ihtiyaç duydukları metali karaya vuran gemi enkazlarından elde ediyor. Bölgede arkeolojik kazı yapılmadığı için adadaki yerleşimin tarihi kesin olarak bilinmese de, komşu topluluklar üzerinde yapılan genetik araştırmalar bölgedeki insan varlığının on binlerce yıl öncesine dayandığına işaret ediyor.

DAHA ÖNCE BİRKAÇ KEZ DENENDİ

Ada ile ilk temas girişimlerinden biri, 1880 yılında İngiliz sömürge görevlisi Maurice Vidal Portman tarafından gerçekleştirildi. Adaya düzenlenen gezide kaçırılan yaşlı bir çift ile dört çocuktan yaşlı olanlar kısa sürede hastalıktan hayatını kaybetti, çocuklar ise geri bırakıldı.

Daha önce Hintli araştırmacılar adayla temas kurmayı denedi. Antropolog Triloknath Pandit liderliğindeki ekipler 1960’lardan itibaren adaya ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde 18 yerleşimli kulübe tespit edilirken, kamp nüfusu 50-70 kişi olarak tahmin edildi. Araştırmacıların adaya bıraktığı hediyeler yerliler tarafından kısmen kabul edilirken, kısmen reddedildi. 1990’larda adalıların ziyaretçilerden doğrudan yiyecek aldığı kısa bir dönem yaşansa da kalıcı bağ kurulamadı ve Hindistan yönetimi bu keşif gezilerini sonlandırdı.

Son olarak 2018 yılında Amerikalı misyoner John Allen Chau’nun izin almadan adaya çıkması sonucu öldürülmesi, bölgeyi tekrar dünya gündemine taşıdı. Chau'nun cesedi, adadaki topluluğu riske atmamak adına adadan çıkarılmadı.

GİRİŞ YASAĞININ NEDENİ BULAŞICI HASTALIK RİSKİ

Adaya yaklaşılmasının yasaklanmasındaki temel gerekçe, yerli halkın biyolojik güvenliği olarak gösteriliyor. Tam izolasyon nedeniyle Sentinel halkının yaygın hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin bulunmadığı, dışarıdan gelecek mikropların topluluğun yok olmasına yol açabileceği belirtildi.