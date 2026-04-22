Doğal yaşam kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Karayipler, Florida, Bahamalar ile Orta ve Güney Amerika'da yetişen Mancinella (Manşinil) ağacı, sahip olduğu ekstrem toksisite düzeyi nedeniyle dünyanın en tehlikeli bitki türleri arasında gösteriliyor.

TEMAS HALİNDE AĞIR SEMPTOMLARA YOL AÇIYOR

15 metre yüksekliğe kadar ulaşabilen bu ağacın her parçası yüksek oranda zehir içeriyor. Uzmanlar ve tarihi kayıtlar, ağaçla temasın sonuçlarını şu şekilde sıralıyor:

- Yağmurlu havada ağacın altında durulduğunda, yapraklardan süzülen suyun ciltte ciddi yanıklara ve kabarcıklara neden olduğu belirtiliyor.

- Bitki özsuyunun göze temas etmesi durumunda geçici körlük riski oluşuyor.

- Görünümü elmaya benzeyen meyvelerinin tüketilmesi ağır zehirlenmelere yol açmaktadır. 18. yüzyıl kayıtlarında, tek bir meyvenin 20 kişiyi öldürebilecek güçte olduğu ifade edildi.

Günümüzde bu ağaçların bulunduğu bölgelerde, yerel yönetimler ağaç gövdelerini kırmızı çarpı işaretleri veya şeritlerle işaretleyerek halkı uyarıyor.