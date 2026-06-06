Şiddetli fırtına, rüzgar ve yıldırımların bahçelerde yol açabileceği hasarlar ile fırtına esnasında alınması gereken güvenlik önlemleri uzmanlar tarafından açıklandı. Binalara yakın dikilen bazı ağaç türleri yıldırım çarpma riskini ve maddi hasar ihtimalini artırıyor.

YILDIRIM RİSKİ YÜKSEK OLAN AĞAÇLAR

Yıldırımın toprağa ulaşmak için en kısa ve en yüksek iletkenliğe sahip nesneleri seçtiği belirtilen açıklamada; yüksek nem depolayan, derin köklü ve kalın kabuklu ağaçların birer hedef haline geldiği ifade edildi. Yıldırım isabet eden ağaçlardaki ani sıcaklık artışının hücre özsuyunu patlatarak ağacın bölünmesine veya infilak etmesine yol açtığı, binalara yakın ağaçlardaki bu enerjinin doğrudan evlere aktarılabileceği uyarısı yapıldı.

Bu kapsamda risk taşıyan türler şöyle sıralandı:

Meşe: Yüksekliği, derin kökleri ve nemli gövdesi nedeniyle paratoner görevi görerek ilk sırada yer almaktadır.

Akçaağaç: Odun dokusunda yüksek miktarda su depolaması sebebiyle yüksek iletkenliğe sahiptir.

Ihlamur: Yumuşak ve nemli ahşap yapısıyla yaz fırtınalarında hasar görmeye açıktır.

Çam ve Ladin: Yüksek taçlarıyla yıldırımı çekmelerinin yanı sıra, yapılarındaki yanıcı reçine nedeniyle yıldırım isabet ettiğinde yanma riski taşımaktadır.

Öte yandan, kökleri derine inmeyen ve dalları çabuk kırılan söğüt, kavak ve akasya gibi türlerin de şiddetli rüzgarda devrilme riski taşıdığı için ev, araç ve yürüyüş yollarından uzağa dikilmesi gerektiği kaydedildi.

AĞAÇLARIN ALTINA SIĞINMAYIN

Fırtına başlangıcında açık alandaki çalışmaların sonlandırılarak kapalı alanlara geçilmesi önerildi. Yıldırımın toprakta yayılma özelliğinden dolayı ağaç altlarına sığınılmaması gerektiği vurgulandı.

Su ve metalin elektrik iletkenliği nedeniyle fırtına sırasında şu kurallara uyulması istendi: Sulama hortumları kullanılmamalıdır. Havuz temizliği ve su deposu dolumu yapılmamalıdır. Tırmık, kürek ve budama makası gibi metal aletlerle çalışılmamalıdır.

ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN KORUNMASI

Yıldırım düşmesi sonucu evlerin elektrik şebekesinde meydana gelen ani voltaj dalgalanmalarının elektronik cihazlara zarar verdiği belirtildi. Yüksek akım riskine karşı fırtına süresince televiyon, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, tabletler, Wi-Fi modemler ve yazıcılar gibi hassas cihazların prizden çekilmesi gerektiği ifade edildi.