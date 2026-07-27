ABD ile İran'ın Basra Körfezi'nde askeri saldırıdan kaçınmasıyla birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatlarında sert düşüş kaydedildi. 100 dolar seviyesini aşan Brent petrol 86-87 dolar bandına çekilirken, motorinin metrik ton fiyatı da bin 290 dolardan bin 197 dolara geriledi. Fiyatlardaki düşüşte ayrıca Rusya'nın, piyasa koşullarının normale dönmesiyle motorin ihracat kısıtlamasını kaldıracağını açıklaması etkili oldu.

EŞEL MOBİL UYGULAMASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Küresel piyasalardaki bu gevşemenin ardından motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren 2 TL 95 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Sektör kaynakları, devletin 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan eşel mobil uygulamasına ilişkin kararı işleterek ÖTV kesintisi yapması durumunda pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

ÖTV KALKMADIĞI İÇİN İNDİRİM POMPAYA YANSIMAYABİLİR

Motorine son yapılan 4,20 TL'lik artışı hatırlatan kaynaklar, ÖTV sıfırlandığı için bu zammın eşel mobil uygulaması kapsamında sadece 1,27 TL'lik kısmının vergiden karşılandığını ve kalan tutarın pompaya zam olarak yansıdığını belirtti. Bu gerekçeyle devletin 2,95 TL'lik tutarı pompaya doğrudan indirim olarak yansıtmasının olası olduğu kaydedildi. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin indirim kararı için TÜPRAŞ'ın saat 16.00'da bildireceği yeni fiyatları beklediği aktarıldı.