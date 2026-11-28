Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara ve Kuzey Ege’de görülecek rüzgarın; bu akşam saatlerinden 1 Aralık 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”