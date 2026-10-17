Açık bırakılan ve gözetimsiz kalan kahve makinelerinin evlerde yangın riskini artırdığı belirtildi. Cihazlarda bulunan otomatik kapanma özelliklerinin, meydana gelebilecek teknik arızalara karşı tam koruma sağlamadığı ifade edildi.

ARIZALAR YANGIN DAVETİYE ÇIKARIYOR

Uzman değerlendirmelerine ve teknik uyarılara göre, kahve makinelerindeki yangınlar çoğunlukla şu nedenlerden kaynaklanıyor:

Hasarlı kablo ve fişler

Elektrik kısa devreleri

Arızalı termostatlar

Elektrikli aksamların aşırı ısınması

Arızanın yaşandığı sırada evde kimsenin bulunmamasının, tehlikenin boyutunu artıran en kritik faktör olduğu vurgulandı.

GÜVENLİK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLELER

Olası riskleri en aza indirmek için şu adımların izlenmesi öneriliyor:

Cihazı kullandıktan sonra sadece düğmesinden kapatmak yeterli olmayıp fişin prizden çekilmesi gerekiyor.

Kablo ve fiş aksamında aşınma veya hasar olup olmadığı periyodik olarak kontrol edilmeli, hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yeni bir cihaz satın alırken aşırı ısınma emniyeti ve otomatik kapanma özelliği bulunan modeller tercih edilmelidir. Ancak bu güvenlik donanımlarının da teknik arıza riskini tamamen sıfırlamadığı unutulmamalıdır.