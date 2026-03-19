Mısır Turizm Bakanlığı ve Almanya'da bulunan Tubingen Üniversitesi tarafından ortak gerçekleştirilen basın açıklaması ile son 21 yılda Mısırlıların günlük hayatlarını ve ufak işlerini not etmek için 'yapılacaklar listesi' olarak kullandığı ostrakalar keşfedildiği açıklandı. Yani Antik Mısırlılar çömlek parçaları veya kireçtaşı yongalarını gündelik notlar almak için tutuyormuş. Keşif Nil Nehri'nin 10 km batısında yer alan Athribis kompleksinde ortaya çıkarıldı.

5 BİN YILDIR DEĞİŞMEYEN ALIŞKANLK

Tübingen Üniversitesi'nde çalışan bir Mısırbilimci olan Christian Leitz yayınlanan açıklamada elde edilen parçaların şaşırtıcı şekilde günlük yaşamı gösterdiğini aktardı. Ayrıca Leitz 'Bu günlük içerik, Athribis halkının yaşamlarına doğrudan bir bakış açısı sağlıyor ve çömlek parçalarını bölgenin kapsamlı bir sosyal tarihi için önemli bir kaynak haline getiriyor.' dedi.

Günümüze kadar olan süreçte ekonomik, siyasi ya da dini metinlerin yazılı pek çok çivi yazısı ortaya çıkarılmıştı. Bu da ilk bakışta o dönemlerde yazının sadece önemli olayları not etmek için kullanıldığı kanısı oluşturuyordu. Ancak yapılan arkeolojik kazılar bize günlük hayta dair de çok sayıda yazılı metin bulunduğunu kanıtlamış oldu. Eski Kültürler Araştırma Enstitüsü'nden elde edilen veriye göre bazı çivi yazıları kişilerin mali durumlarına ait şahsi raporlarını ya da kült ayinlerinde kullanılan alkollerle ilgili notları içeriyordu.

Leitz tarafından aktarılan bilgilere göre keşfedilen ostrakalar gündelik faaliyetleri içeren notlar, okul çocukları ile yapılan alıştırmalar, hayvanların kalite sertifikası, dini metinler ve hatta günümüzde bile devam ettirilen bir alışkanlık olan yapılacaklar listesi gibi sıradan gündelik konular hakkındaydı. Bölgede bugüne kadar toplamda 43 bin ostraka keşfi yapıldı. Arkeologlar çalışmalar ile daha fazla kalıntının gün yüzüne çıkacağına inanıyor.