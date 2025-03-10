Bir doktor, sadece 1 saatlik nargile içmenin, 100'den fazla sigara içmekle eşdeğer olabileceğini ve buna bağlı sağlık risklerinin oldukça ciddi olduğunu belirtti. Doktor Suraj Kukadia, nargile içmenin yaygın olarak daha güvenli olduğuna dair inançları çürütmeye çalışırken bu önemli uyarıyı paylaştı.

Kukadia, takipçilerine nargile içmenin zararları hakkında şu soruyu yöneltti: "Nargile içmek sigara içmekten daha mı zararlı?" Sigara içmenin kalp hastalıkları, felç, kanser ve görme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini herkesin bildiğini hatırlatarak, nargile içmenin de benzer sağlık risklerine yol açtığına dikkat çekti.

Çoğu kişi tütün dumanının suyun içinden çekilmesinin, nargileyi sigaradan daha az zararlı hale getirdiğini düşündüğünü ancak bu durumun doğru olmadığını aktardı. British Heart Foundation (BHF), ortalama bir nargile seansının, 100'den fazla sigara içmekle aynı zararlara yol açtığını belirtti. Bu durum, kalp hastalığı, akciğer rahatsızlıkları ve dolaşım bozuklukları gibi riskleri artırıyor.

BİR ODADA BEŞ SAATE KADAR KALABİLİYOR

Doktor Kukadia'ya göre, nargile içmenin sağlık üzerindeki etkileri, vücuda giren zararlı toksinlerden kaynaklanıyor. British Heart Foundation'a göre, bu toksinler arasında nikotin, karbon monoksit, katran ve arsenik gibi ağır metaller bulunuyor. Bu kimyasallar, damarlarınızı tıkayarak ateroskleroz adı verilen bir duruma yol açabilir. Vücutta damarlar tıkandığında, kalp krizi ya da felç riski artar.

BHF, tütünsüz nargilelerin bile zararlı olduğunu çünkü bu tür nargilelerin de toksinler ürettiğini belirtiyor. Öte yandan nargile dumanının ikinci el etkileri de büyük bir tehlike arz ediyor ve bu duman, bir odada 5 saate kadar kalabiliyor. NHS, nargile dumanının sigara dumanıyla aynı şekilde kanserojen kimyasallar ve karbon monoksit gibi zehirli maddeler içerdiğini vurguluyor.