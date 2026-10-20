Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde elektrikli cihaz kullanımının artması, elektrik tesisatı kaynaklı yangın risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar; ısıtıcı, ütü ve mutfak fırınları gibi yüksek enerji tüketen cihazların doğrudan duvar prizlerine bağlanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

YÜKSEK GÜÇ TÜKETEN CİHAZLAR DOĞRUDAN PRİZE TAKILMALI

Elektrikli ısıtıcılar, fanlı ısıtıcılar, su ısıtıcıları (kettle), çamaşır makineleri, mikrodalga fırınlar ve buhar jeneratörlü ütüler yüksek miktarda akım çekiyor. Bu tür cihazların standart uzatma kablolarına veya çoklu prizlere bağlanması durumunda; kablo kesitinin yetersiz kalması ve temas noktalarındaki zayıflıklar nedeniyle aşırı ısınma meydana gelebiliyor.

Özellikle su ısıtıcısı, mikrodalga fırın ve tost makinesi gibi yüksek watt değerine sahip birden fazla cihazın aynı uzatma kablosuna bağlanması yangın tehlikesini katlıyor. Çamaşır makinesi gibi nemli alanlarda çalışan ve su ısıtma esnasında yüksek güç çeken cihazlar için ise mutlaka topraklamalı ve uygun koruma sistemine sahip sabit prizler tercih edilmeli.

BİRBİRİNE BAĞLANAN UZATMA KABLOLARI TEHLİKE SAÇIYOR

Elektrik güvenliği uzmanları, mesafeyi uzatmak amacıyla birden fazla uzatma kablosunun birbirine eklenerek kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Her ilave bağlantı noktası, temassızlık ve direnç artışına yol açarak ısınma riskini yükseltiyor.

Pahalı veya kaliteli görünen uzatma kablolarının dahi belirli bir güç limiti bulunduğu, cihazların güç gereksinimleri ile kablonun taşıma kapasitesinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

ESKİ BİNALARA VE TESİSAT DURUMUNA DİKKAT

Tesisatı uzun yıllardır yenilenmemiş eski yapılarda tehlike yalnızca uzatma kablolarından değil, duvar içindeki hatlardan da kaynaklanabiliyor. Cihazların prizden uzak kaldığı durumlarda uzun kablolarla geçici çözümler üretmek yerine, yetkili bir elektrikçi aracılığıyla yeni bir sabit priz hattı çekilmesi önerildi.

AŞIRI ISINMA BELİRTİLERİNDE NE YAPILMALI?

Elektrikli ekipmanlarda güvenlik riski oluştuğunu gösteren başlıca işaretler şunlar:

Fiş veya prizde belirgin ısınma.

Plastik aksamda renk değişimi veya deformasyon.

Yanık kokusu veya prizden gelen cızırtı/atlama sesleri.

Bu tür durumlarla karşılaşıldığında cihaz kullanımı derhal durdurulmalı ve elektrik bağlantısı kesilmeli. Duman veya kıvılcım çıkması halinde ise doğrudan parçalara dokunulmamalı, imkan varsa elektrik panosundan ilgili sigorta kapatılmalı.