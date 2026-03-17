Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve çocukların korunması amacıyla Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nu güncelledi. Yeni kılavuz, gıda ürünleri ve işletmeler için etiketleme standartlarını belirleyerek şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

AMBALAJ VE GÖRSELLERDE YENİ KURALLAR

Gıda ürünlerinin ambalajlarında, çocukların fiziksel, zihinsel veya psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilecek görsellerin kullanımı sınırlandırıldı. Klozet, silah, beyin, kafatası, ayak veya göz gibi şekiller artık ambalajlarda yer alamayacak. Buna karşın, nazar boncuğu ve gülümseyen yüz gibi görseller yasak kapsamında değil.

YANILTICI İFADELERE YER VERİLMEYECEK

Ürün adlarında veya tanıtımlarında “krema” ifadesi kullanılabilmesi için artık ürünün içeriğinde süt yağı bulunması zorunlu. Süt yağı içermeyen ürünler, “bitkisel yağlı krem sos”, “pastacılık dolgusu” veya “krem patiseri” gibi yanıltmayan tanımlarla piyasaya sunulacak.

İnfüzyon, dekoksiyon veya maserasyon gibi yöntemlerle hazırlanan bitki çaylarının etiketlerinde, hazırlama yöntemi tüketicinin kolayca anlayacağı şekilde açıkça yazılmalı.

TOPLU TÜKETM YERLERİNDE BİLEŞENLER TÜKETİCİYE BİLDİRİLECEK

Restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerinde, sunulan gıdaların enerji değeri (kalori) ve içerdiği alerjenler, alkol veya domuz kaynaklı bileşenler tüketiciye bildirilmek zorunda. Bu bilgiler, menüler, yazı tahtaları, broşürler veya karekodlar aracılığıyla sunulacak. Karekod kullanan işletmeler, cihazı olmayan müşteriler için bilgileri fiziksel olarak da sağlamalı.

UYGULAMA TAKVİMİ NETLEŞTİ

Yeni kurallara uyum sağlamak için işletmelere kademeli süre tanındı:

Ulusal çapta zincir işletmeler: 1 Temmuz 2026

İl içinde 3 ve üzeri şubesi olan yerel zincirler ve diğer işletmeler: 31 Aralık 2026 (bileşen bildirimi), 31 Aralık 2027 (enerji bildirimi)

Bu tarihlerden sonra kurallara uymayan ürünler ve işletmeler hakkında yasal yaptırımlar uygulanacak.