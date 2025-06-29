Ankara Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 28 il, 59 ilçe ve bu ilçelere bağlı 145 mahallede 2 bin 4 kişiyle ve CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı çalışmanın bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
Emekli vatandaşların katıldığı ankette katılımcılara , "Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
AKP 15 PUAN ERİDİ, CHP 20 PUAN YÜKSELDİ
2023 Genel Seçimleri'nde yüzde 39,6 oranında AKP'ye destek veren emekliler son ankette AKP'ye desteğini yüzde 24,6'ya düşürdü.
2023 seçimlerinde yüzde 27,4'te kalan CHP'nin oy desteği ise yüzde 47,1'e yükseldi.
İYİ Parti'nin aradan geçen 2 yılda oy desteği yüzde 8,8'den yüzde 4,1'e düşerken MHP'nin yüzde 7,8'lik desteği ise yüzde 5,4'e düştü.