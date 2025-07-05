Türkiye'de uzun zamandır siyaset üstü bir konu olan ekonomik kriz bütün vatandaşları etkileyen büyük bir sorun. AKSOY Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yaptıkları araştırmalara göre toplumun ezici çoğunluğunun asgari ücret artışını talep ettiğini söyledi.

HALKIN YÜZDE 87'Sİ İSTİYOR

Yılın ikinci yarısında asgari ücretin artırılmasını talep edenlerin oranının yüzde 87 olduğunu vurgulayan Aksoy, "Çünkü mesele sadece asgari ücretlinin aldığı para değil. Asgari ücret referans ücret olduğu için diğer ücretleri de yukarıya doğru itiyor. Dolayısıyla bu refah kaybına karşı en azından bir nefes alma alanı, zaman kazanma imkanını talep ediyor” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İİN TEKLİFİNE DESTEK YÜZDE 81

Aksoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı 30 bin lira asgari ücret teklifine de toplumun geniş kesimlerinden destek geldiğini açıkladı. Aksoy, “Bir siyasal angajmanı olmasına rağmen deneklerin yüzde 81 desteklediğini ifade ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? AKP'de de, MHP'de de büyük çoğunluğu yakalıyor. Hatta MHP'de ezici çoğunluğu yakalıyor Sayın Özgür Özel. AKP'de de çoğunluğu yakalıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin önündeki en büyük sorunların “yoksullaşma” ve “toplumsal barış” olduğunu vurgulayan Aksoy, “Çünkü yoksullaştırdığınız hızda refahı geri arttıramıyorsunuz” dedi. Türkiye’nin Cumhuriyet’le birlikte güçlü bir orta sınıf yarattığını hatırlatan Aksoy, bu sınıfın artık “kâğıt üstü” kaldığını söyledi.

Aksoy, “Gerçek anlamda satın alma gücü açısından baktığınızda aynı orta sınıfın varlığından bahsedemeyiz. Şimdi haliyle bir büyük korkunç bir yoksullaşma hali var” ifadesini kullandı.

Aksoy, Türkiye’de üniversite mezuniyetinin artık refahı garanti etmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Ben Erzincan’a her yaz giderdim. Çocuklara şu öğüdün verildiğini hatırlarım: Oku, kendini de kurtar, bizi de kurtar. Çünkü o dönem okuyan kendini de kurtarıyordu, ailesini de kurtarabiliyordu. Ama her şeyle birlikte bunu da çürüttükleri için yok ettiler.”

Bugün Türkiye’de milyonlarca gencin, kaliteli eğitim veremeyen “tabela üniversitelerinden” mezun olduğunu belirten Aksoy, gelişmiş ülkelerin Türkiye’yi yalnızca “ucuz iş gücü” olarak gördüğünü söyledi. Aksoy, “Eskiden Türkiye'nin ana rekabet unsuru yarı nitelikli yarı ucuz iş gücüydü. Şimdi o kalktı. Eskisi kadar nitelikli değil. Yani yarı nitelikli diyemeyeceğimiz durumda ve yarı ucuz değil artık ucuz” diye konuştu.