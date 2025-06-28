Ankara Araştırma'nın yaptığı son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları da belli oldu. Muhtemel adaylara verilen desteğin yaş gruplarına göre dağılımı ise dikkat çekti.
18-34 yaş aralığındaki vatandaşların tercihi yüzde 62,5 ile Ekrem İmamoğlu olurken aynı yaş grubunda Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı yüzde 26,2 oldu.
34-55 yaş aralığındaki vatandaşlara sorulduğunda ise Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen vatandaşların oranı yüzde 42,8 olurken, Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı yüzde 46,5 oldu.
55 yaş üst seçmenler ise yüzde 54,3 oranında Ekrem İmamoğlu'nu seçerken yüzde 34,7 oranında Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.