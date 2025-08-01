Gazeteci Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı “Temmuz'da her şey değişti” başlıklı köşe yazısında, Panorama Araştırma şirketinin temmuz ayı anket sonuçlarını değerlendirdi. Özkök, siyasi dengelerin temmuzda değiştiğini, CHP’nin AKP’nin önüne geçtiğini aktardı.

Özkök, haziran ayında yapılan araştırmada AKP’nin az farkla da olsa CHP’nin önünde olduğunu hatırlatarak, “Temmuz ayında sahaya çıkan ekiplerin verileri toplandı ve sonuçlar açıklandı. Bu kez CHP, AKP’nin 1,5 puan önüne geçti” dedi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ NORMALİ BU"

Özkök, Panorama Araştırma’nın Genel Müdürü Osman Sert ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Sert’in değerlendirmesine göre, siyasette artık “yeni normal” oluştu: CHP ve AKP arasındaki fark düşük, ancak ibre sürekli değişebiliyor.

Sert’in açıklamalarını köşesine taşıyan Özkök, “Temmuz ayı anketinin bizim açımızdan en çarpıcı sonucu şu: Türkiye’nin Yeni Normal’i artık bu…” ifadelerini kullandı.