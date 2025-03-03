Saros Araştırma, 5-19 Şubat tarihleri arasında 26 büyükşehir ve 146 ilçede 9782 kişiyle CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yaptığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması" sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

VATANDAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Araştırmaya göre, halkın yüzde 69’u 2028’den önce erken seçim yapılması gerektiğini düşünüyor.

Erken seçime karşı çıkanların oranı yüzde 27,8’de kalırken, kararsızların oranı yüzde 3,2 oldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Bu pazar milletvekili seçimi olsa, CHP yüzde 31,3 ile birinci parti konumunda yer alırken; AKP yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 8,8, MHP'nin yüzde 8,2, İYİ Parti'nin ise yüzde 6,8 oy oranına sahip olduğu görüldü.

HEM YAVAŞ HEM İMAMOĞLU GEÇTİ

Olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise CHP'nin muhtemel adayları Erdoğan’ın önünde seyretti.

Mansur Yavaş yüzde 56,6 oy oranıyla Ekrem İmamoğlu ise yüzde 54,4 oy oranıyla Erdoğan’ı geride bıraktı.

ERDOĞAN'DAN SONRA 'FİDAN' ÖNE ÇIKTI

Ankette, Erdoğan sonrası AKP'nin yeni genel başkanı olarak vatandaşlar yüzde 34,5’i Hakan Fidan'ı görmek istediğini belirtirken; En yakın takipçisi yüzde 5,8 ile Selçuk Bayraktar oldu.

Bayraktar'ı yüzde 4,3 ile Bilal Erdoğan takip etti.

VATANDAŞ KABİNEYİ BEĞENMİYOR

Ankette ayrıca Kabine'nin en başarısız bakanı da sorulurken, "hepsi başarısız" diyenlerin oranı yüzde 33,4 oldu.

İsim belirtilen seçenekler arasında ise yüzde 12,1 ile Yusuf Tekin ilk sırada yer aldı.