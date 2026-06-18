Gündemar Araştırma’nın “Türkiye Gündemi” çalışmasında, cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryoları analiz edildi.

24–27 Mayıs 2026 tarihleri arasında CATI ve CAWI yöntemleriyle 2275 kişiyle gerçekleştirilen Gündemar Araştırma’nın “Türkiye Gündemi” çalışmasında, seçmenlere “Bu pazar Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Araştırmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere dört farklı adayın yer aldığı senaryolar test edildi.

SANDIĞA KATILMAMA VE GEÇERSİZ OY ARTIYOR

Ham verilerde, Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı karşıya geldiği senaryoda seçmenin önemli bir bölümünün sandığa gitmeme ya da boş ve geçersiz oy kullanma eğilimi gösterdiği dikkat çekti.

Araştırmaya göre bu senaryoda “protesto oy” olarak değerlendirilen seçeneklerde belirgin bir artış yaşanıyor.

Seçmen davranışındaki bu tablo, diğer adayların yer aldığı senaryolara kıyasla daha yüksek bir tepki eğilimine işaret ediyor.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki Kılıçdaroğlu senaryosu tablosu şu şekilde şekillendi:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 38,49

Protesto oy: Yüzde 38,22

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 14,17

Kararsız / Fikrim Yok: Yüzde 9,12

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığında seçmenin neredeyse onda dördünün (yüzde 38,22) tepki göstererek protesto oy kullanacağını belirtmesi, muhalefet tabanındaki "adaylık" hassasiyetinin boyutunu gözler önüne serdi.

DİĞER ADAYLARDA TEPKİ OYLARI NORMAL SEVİYELERE İNİYOR

Kılıçdaroğlu senaryosunda Erdoğan'ın oy oranıyla (yüzde 38,49) başa baş bir noktaya gelen yüzde 38,22'lik rekor protesto oylar, muhalefetin diğer isimlerinin sorulduğu senaryolarda (yine kararsızlar dağıtılmadan önce) normal seviyelerine iniyor ve muhalif seçmenin sandığa gitme eğilimi artıyor:

Mansur Yavaş senaryosu: Mansur Yavaş yüzde 47,67 oy alırken, Erdoğan yüzde 33,09'da kalıyor.

Ekrem İmamoğlu senaryosu: Ekrem İmamoğlu yüzde 45,51 oy oranına ulaşırken, Erdoğan yüzde 35,91 alıyor.

Özgür Özel senaryosu: Özgür Özel yüzde 41,27, Erdoğan ise yüzde 37,00 oy alıyor.

Gündemar Araştırma'nın ortaya koyduğu bu veriler; İmamoğlu, Yavaş veya Özel'in adaylıklarında seçmenin büyük oranda favori adayının arkasında konsolide olduğunu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olduğu bir senaryoda devasa bir "sandığı boykot / protesto" tepkisiyle karşılaşılacağını gösteriyor.