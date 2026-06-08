Fransa ve Güney Kıbrıs, adada Fransız askerlerinin konuşlanmasına izin veren bir askeri statü anlaşması bugün imzalıyor.

Lefkoşa kentindeki gayriresmi Avrupa Dış İlişkiler Konseyi savunma toplantısında imzalanacak bu anlaşmayla Fransız askerleri Güney Kıbrıs'a konuşlanacak.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Catherine Vautrin ile Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas tarafından imzalanacak metin askeri koordinasyon ve tatbikatlar gibi birçok alanı kapsıyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis anlaşmanın amacını "Bu anlaşma Fransız hükümeti ile sahip olduğumuz gelişmiş iş birliğinin bir parçası olarak Fransız kuvvetlerinin kesinlikle insani amaçlarla Kıbrıs topraklarında bulunmasını sağlayacaktır" olarak tanımladı.

Fransa, ayrıca Güney Kıbrıs'taki askeri altayapıyı da geliştirecek. Teknoloji ve savunma konularında işbirliği yapılacak.

KKTC ÖFKELİ

Nisan ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adayı ziyaret ettiğinde duyurulan bu askeri işbirliği planı o günden beri büyük bir tartışma yaratıyor.

KKTC; bu yeni askeri anlaşmayı derhal geçersiz ilan etti. Yapılan açıklamada bu adımın adadaki güç dengesini bozacağı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını tamamen göz ardı ederek yeni gerilimler yaratacağı belirtildi.

Türk tarafı aynı zamanda Güney Kıbrıs'ın tüm ada adına böyle bir uluslararası anlaşma imzalama yetkisinin bulunmadığını vurguladı.