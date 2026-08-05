Ukrayna'nın Kramatorsk şehrinde 1980'li yıllarda bir apartmanda yaşanan lösemi ölümlerinin ardından yapılan incelemelerde, binanın duvarına inşaat sırasında radyoaktif Sezyum-137 kapsülünün karıştığı tespit edildi. Yıllarca dairelere radyasyon yayan kapsülün çıkarılmasıyla birlikte ölümcül facianın nedeni netleşti.

APARTMANDAKİ LÖSEMİ VAKALARI NASIL BAŞLADI VE NASIL YAYILDI?

Dönemin Sovyetler Birliği şartlarında en modern konutlardan biri olarak inşa edilen apartmana 1980 yılında taşınan ilk ailenin 18 yaşındaki kızı, birkaç ay içinde lösemi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kısa süre sonra aynı ailenin 16 yaşındaki oğlu ve ardından anneleri de aynı hastalıktan hayatını kaybetti. İlerleyen süreçte binanın farklı dairelerinde yaşayan kişilerde de peş peşe benzer kanser vakalarının görülmesi üzerine sağlık yetkilileri harekete geçti.

ÖLÜMLERE NEDEN OLAN RADYOAKTİF MADDE DUVARA NASIL GİRDİ?

Bilim insanlarının binada yaptığı ölçümlerde, bazı bölümlerde normal seviyelerin çok üzerinde radyasyon saptandı. İncelemelerde, inşaat aşamasında kullanılan beton panellerden birinin içine Sezyum-137 (Cesium-137) içeren endüstriyel bir radyoaktif kapsülün karıştığı belirlendi. İnşaat malzemesinin içinde fark edilmeyen küçük kapsülün, duvara yakın dairelerde yaşayan kişilere yıllarca yüksek düzeyde iyonlaştırıcı radyasyon yaydığı anlaşıldı.

RADYASYON KAYNAĞI TESPİT EDİLDİKTEN SONRA BİNADA HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Radyoaktif kaynağın tam konumunun belirlenmesinin ardından bina derhal tahliye edildi. Özel ekipler tarafından duvardan çıkarılan radyoaktif kapsül güvenli alana taşınırken, yapıda kapsamlı radyasyon temizleme çalışmaları yürütüldü.