Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yer alan Williamsburg semtindeki Kent Avenue üzerinde bulunan Edge Community Apartments isimli binada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yoldan geçenlerin üzerine çeşitli maddeler dökülüyor. Apartmanın belirli bir penceresinden hedef alınan yayalar; kullanılmış yemek yağı, yumurta, klor, çamaşır suyu ve cam parçaları gibi tehlikeli maddelerin hedefi olurken, üzerlerine sinen ağır ve kalıcı kokular nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor.

KİMYASAL MADDELER DÖKÜLÜYOR

Söz konusu apartmanın altından köpeğiyle yürüyüş yaparken saldırıya uğrayan bir kadın, pencereden üzerine keskin kokulu çamaşır suyu benzeri bir sıvı döküldüğünü bildirdi. Sıvının temas ettiği boyun ve omuz bölgesinde hafif kimyasal yanıklar oluştuğunu belirten mağdur, dökülme işleminin hemen ardından dairenin ışıklarının söndürüldüğünü ifade etti.

Aynı günün akşamında spor salonu dönüşü benzer bir klor karışımına maruz kalan bir başka bina sakini ise kıyafetlerinin kullanılamaz hale geldiğini, ertesi sabah bile odanın diğer ucundan çok keskin ve kötü bir çamaşır suyu kokusu aldığını aktardı.

Olayların sürdüğü bölgede geçtiğimiz günlerde iki kişinin üzerine de yüksek miktarda kullanılmış yemek yağı döküldü. Saçları, gözleri ve kıyafetleri ağır kokulu atık yağla kaplanan mağdurlar, dondurucu havada saatlerce polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Çevredeki tanıklar, söz konusu daireden sadece sıvıların değil, yumurta ve kırık cam parçaları gibi fiziksel zarar verebilecek nesnelerin de fırlatıldığını öne sürüyor.

POLİSİN MÜDAHALE YETKİSİ SINIRLI KALIYOR

Mağdurların ihbarları üzerine olay yerine intikal eden New York Polisi, binaya giriş yapmış olmasına rağmen daire kapısını zorla açtırmak veya içeride detaylı arama gerçekleştirmek için ellerinde yeterli hukuki delil bulunmadığını açıkladı.

Bu nedenle olayla ilgili kapsamlı bir resmi polis raporu oluşturulamazken, can güvenliğinden ve üzerlerine sinen kötü kokulardan şikayetçi olan bazı mağdurlar bireysel olarak taciz raporu hazırlatarak yasal süreç başlattı.