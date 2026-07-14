ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, BMW'nin ABD pazarında bulunan 29 bin 119 aracını motor marş rölesindeki teknik bir arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi. Kurum, zamanla korozyona uğrayabilecek parçanın aşırı ısınma ve kısa devreye yol açarak araçlarda yangın tehlikesini artırdığını belirtti. MODELLER ÜCRETSİZ ONARILACAK ABD otomotiv güvenlik düzenleme kuruluşunun aktardığı bilgilere göre söz konusu geri çağırma kararı; 530e xDrive, 740Le xDrive ve BMW’nin iPerformance serisindeki bazı modelleri kapsıyor. NHTSA, çözüm süreci kapsamında yetkili bayilerin motor marş sistemini araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmeden değiştireceğini açıkladı.

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