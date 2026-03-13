ABD merkezli Consumer Reports, veri analitiği şirketi J.D. Power ve Almanya merkezli TÜV’ün teknik muayene verileri birlikte değerlendirildiğinde, bazı otomobil modellerinin kullanıcıların düşündüğünden daha sık arıza verdiği görülüyor. Farklı ülkelerde yapılan incelemeler, özellikle belirli marka ve modellerde servis ihtiyacının daha yüksek olabildiğini gösterdi.

EN GÜVENİLİR MARKALAR JAPONLARDA

2025–2026 dönemine ait bağımsız raporlar incelendiğinde Japon otomobil üreticilerinin güvenilirlik sıralamalarında yine üst sıralarda yer aldığı dikkat çekti. Toyota, Lexus, Honda ve Subaru gibi markalar, uzun yıllardır olduğu gibi dayanıklılık konusunda olumlu bir tablo çiziyor.

Consumer Reports’un değerlendirmesinde Toyota’nın zirvede bulunmasının arkasında; kullanıcı geri bildirimleri, yol testi sonuçları ve arıza istatistikleri gibi birçok kriter yer alıyor.

HANGİ MARKALARDA SORUN DAHA FAZLA?

Buna karşılık Nissan’ın bazı listelerde daha fazla sorun bildirimi yapılan markalar arasında gösterildiği belirtiliyor. Mitsubishi için ise özellikle uzun vadeli kullanımda dayanıklılık konusuna yönelik eleştiriler öne çıkıyor.

TESLA DA LİSTEDE

TÜV’ün Avrupa genelinde milyonlarca aracı kapsayan teknik muayene verileri ise farklı bir tablo ortaya çıktı. 2–3 yaş grubundaki otomobiller arasında en yüksek arıza oranlarının Tesla’nın Model Y ve Model 3 modellerinde görüldüğü bildirildi.

Verilere göre Model Y’de arıza oranı yüzde 17,3 seviyesine ulaşırken, Model 3’te bu oran yaklaşık yüzde 14 olarak kaydedildi. Raporda bu araçlarda en sık karşılaşılan problemlerin süspansiyon, fren ve aydınlatma sistemleriyle ilgili olduğu ifade ediliyor.

ARAÇ YAŞI BÜYÜDÜKÇE ARIZA ARTIYOR

Araştırma sonuçları araçların yaşı ilerledikçe arıza riskinin de yükseldiğini gösterdi. 4–7 yaş grubundaki otomobiller arasında BMW’nin 5 ve 6 Serisi modellerinde genel arıza oranlarının görece yüksek olduğu belirtiliyor.

Daha yaşlı araçlarda ise tablo daha belirgin hale geliyor. 10–11 yaş kategorisinde Dacia Logan yüzde 39,6’lık arıza oranıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Aynı yaş grubunda Dacia Duster ve Renault Twingo modellerinde de önemli kusur oranlarının tespit edildiği rapor edildi.