Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da son dönemde lüks otomobil sahiplerini canından bezdiren sıra dışı bir hırsızlık dalgası baş gösterdi.

Şehrin varlıklı semtlerinde dadanan oto hırsızları, bu kez araçların tamamını çalmak yerine, gözlerini lüks modellerin dış dikiz aynalarına dikti. Karaborsada büyük bir hızla alıcı bulan bu pahalı parçaların çalınması üzerine araç sahipleri, hırsızları durdurabilmek için oldukça şaşırtıcı ve yaratıcı bir yöntem uygulamaya başladı.

2 bin doların üzerine çıktı

Modern lüks araçların dikiz aynaları artık sadece birer cam parçasından ibaret değil; içlerinde gelişmiş kameralar, kör nokta uyarı sensörleri, ısıtma sistemleri ve otomatik park yardım elektroniği barınıyor. İşte bu karmaşık teknoloji nedeniyle tek bir dikiz aynası donanımının maliyeti kolayca 2.000 doların üzerine çıkabiliyor. Bu yüksek değer, organize suç şebekelerini ve hırsızları cezberek Amsterdam sokaklarında yeni bir karaborsa pazarının doğmasına yol açtı.

Garajı olmayan lüks semtler hırsızların av sahası oldu

Amsterdam'ın en pahalı ve prestijli semtlerinin birçoğunda müstakil garajların bulunmaması, krizi daha da derinleştiriyor. Garaj alanı bulamayan araç sahipleri; Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX, Range Rover Sport ve Porsche gibi milyon dolarlık süper spor ve lüks SUV modellerini geceleri sokakta park halinde bırakmak zorunda kalıyor. Bu durum, savunmasız kalan pahalı araçları hırsızlar için açık ve kolay birer hedef haline getiriyor.

Kevlar ve çelik ağdan yapılan "ayna çantaları"

Mali değeri binlerce doları bulan ayna değişimlerinden ve pahalı onarım masraflarından kaçınmak isteyen sürücüler, çareyi radikal bir fiziksel koruma yönteminde buldu. Amsterdam sokaklarında artık sıkça görülmeye başlanan bu yöntem; aynaların gövdesine sıkıca geçirilen Kevlar ve çelik ağdan yapılmış, özel kilitli koruyucu ayna çantalarından oluşuyor.

Hırsızların aynayı sökmesini veya parçalamasını neredeyse imkansız hale getiren bu yaratıcı çözümün fiyatı kalitesine göre 100 euro ile 180 euro arasında değişiyor.

Sürücüler, binlerce dolarlık hasarlardan korunmak için araçlarını park ettikten sonra bu çelik torbaları aynalarına kilitleyerek hırsızlara karşı kendi önlemlerini alıyor. Otomotiv dünyasındaki teknolojik ilerleme hırsızların iştahını kabartmaya devam ederken, sürücülerin de mallarını korumak için daha ne kadar yaratıcı yollara başvuracağı merak konusu.