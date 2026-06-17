Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ses ve görüntü klonlama işlemleri siber dolandırıcıların temel araçlarından biri haline geldi.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’den adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hany Farid, gerçeğiyle yapay zeka ürünü olan ses ve videoları ayırt etmenin artık neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor. Farid'in paylaştığı verilere göre, sıradan bir insanın bu tür sahtelikleri fark etme olasılığı yüzde 60 seviyesinde kalıyor.

MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Yapay zeka destekli dolandırıcılık faaliyetlerinin ulaştığı boyutlar resmi raporlara da yansımış durumda. Siber suçlara ilişkin verileri inceleyen İnterpol raporlarına göre, 2025 yılında küresel finansal dolandırıcılığın maliyeti 442 milyar doları buldu. Kurum, mevcut risk seviyesini “Yüksek” olarak tanımlarken önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde tablonun daha da ağırlaşacağını öngörüyor.

Diğer yandan küresel ölçekteki zararlar şu verilerle dikkat çekiyor:

ABD (FBI Verileri): Yapay zeka odaklı şikayetler ilk kez ayrı bir başlıkta toplandı; 22 binden fazla vakada 893 milyon dolar zarar rapor edildi.

İngiltere: Kurbanların kendi rızalarıyla para transferi gerçekleştirdiği olaylar yüzde 19 artarak 576,4 milyon sterline ulaştı.

KLONLAMA TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Bir kişinin sesini taklit etmek için sosyal medya paylaşımları, podcast yayınları veya telesekreter kayıtlarından elde edilen 3 saniyelik bir veri yeterli oluyor. Sistem temel olarak üç aşamadan oluşuyor:

Kodlama: Konuşmacı kodlayıcı ağ, örnek sesin frekans ve ritmini sayısal bir vektöre dönüştürüyor.

Harmanlama: Akustik modeller (Microsoft VALL-E veya Tacotron iki), yazılı metni bu sayısal özelliklerle birleştiriyor.

Ses Üretimi: Sinirsel ağlar (HiFi-GAN benzeri), verileri duyulabilir ham ses dalgalarına dönüştürüyor.

Sistemlerin 100 milisaniyenin altında bir gecikmeyle çalışması, canlı telefon görüşmelerinde bile derin kurgu (deepfake) seslerin kusursuz şekilde kullanılmasını sağlıyor.

KARANLIK AĞDA (DARK WEB) UCUZ VE OTONOM DÖNEM

Siber suçlular, manuel işlemler yerine artık otonom yapay zeka ajanlarını tercih ediyor. Geleneksel yöntemlere göre 4,5 kat daha fazla kazanç sağlayan bu otonom sistemler, başarısız denemelerden öğrenerek taktik değiştirebiliyor ve kurbanın anlık tepkilerine göre hareket edebiliyor.

Üstelik karanlık web üzerinde aylık 50 dolar gibi düşük ücretlerle kiralanabilen platformlar, teknik bilgisi olmayan kişilerin bile bu araçlara erişmesine imkan tanıyor.

EN SIK KARŞILAŞILAN 5 YAPAY ZEKA TUZAĞI

Kötü niyetli kişilerin yapay zeka kullanarak en çok başvurduğu 5 yöntem şu şekilde sıralanıyor:

Aile Acil Durumları: Sevdiklerinin sesi kopyalanarak acil para talebiyle panik yaratılıyor.

Şirket İçi Sahtekarlık: Üst düzey yöneticilerin sahte video ve sesleriyle çalışanlar yanıltılarak büyük miktarda para transferi yaptırılıyor.

Romantik Yatırım Oyunları (Pig Butchering): Sosyal ağlarda kurulan sahte ilişkiler üzerinden kurbanlar sahte kripto platformlarına yönlendiriliyor.

Sentetik Kimlikler: Gerçek kimlik numaraları uydurma isimlerle birleştirilerek hayali profiller üzerinden kredi çekiliyor.

Gelişmiş Oltalama: Kusursuz dil bilgisi ve kişisel verilerle zenginleştirilmiş doğrudan hedefe yönelik sahte mesajlar gönderiliyor.

BİREYSEL VE SİSTEMSEL TEDBİRLER NELER OLMALI?

Uzmanlar, dijital dolandırıcılıktan korunmak için sadece işitilen ya da görülen bilgilere güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor. Alınabilecek bireysel önlemler arasında şunlar yer alıyor:

-Aile içinde yalnızca üyelerin bileceği gizli bir acil durum parolası belirlemek,

-Çok faktörlü kimlik doğrulama uygulamalarını aktif kullanmak ve kredi sicilini proaktif olarak dondurmak,

-Baskı ve panik anlarında soğukkanlı kalarak arayan numarayı veya görüntüyü teyit etmek,

-Yatırım tavsiyelerini resmi kanallardan doğrulamak ve dijital ayak izlerini sınırlamak.

Finansal kurumların yapay zeka tespit sistemlerini güçlendirmemesi halinde, 2027 yılına kadar yapay zeka tabanlı dolandırıcılık maliyetinin küresel çapta 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.