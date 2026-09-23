CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın AKP’ye katılmak üzere Ankara’da görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Yıldız cephesinden ise iddialara ilişkin herhangi bir yalanlama ya da açıklama yapılmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan süreci protesto eden Yıldız, Mayıs 2025’te şu ifadeleri kullanmıştı:

“Silivri zindanında bir yiğidimiz yatıyor. Sizlerin ve bizlerin ve geleceğin kurtarıcısı, ümidimiz, İstanbul’un değil Türkiye’nin gözbebeği, sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın var olduğu her dünyada her şey çok güzel olacak. Korkmuyoruz, susmuyoruz.”