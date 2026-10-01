Dolar endeksi, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesinin daha sıkı para politikasıyla sonuçlanabileceği endişesiyle yükseliş gösterdi. Dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını yere çaktı. Eylül ayını kayıpla kapatan altında gözler kritik verilere çevrildi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 5,3'e, 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,64'e yükselerek 2002'den bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

ABD ve İran'ın, Ortadoğu'daki petrol akışlarında toparlanma işaretlerine rağmen müzakerelerde ilerleme sağlayamaması, petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, enflasyon riskine dair endişeleri de canlı tutuyor.

Dolar endeksi bugün 101,662 puan seviyesine yükselerek Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ALTIN FİYATLARI KAN AĞLIYOR

Altın fiyatları yüksek doların etkisiyle sert kayıplar verdi. Eylül ayını kayıpla kapatan altın fiyatları, yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamlarına çevrildi.

Altın, ABD'den gelen güçlü büyüme ve çekirdek PCE verilerinin ardından 4.200 dolar seviyesine yaklaşmasına rağmen bu yükselişi kalıcı olmadı.

Eylül ayını yaklaşık yüzde 6 kayıpla tamamlayan ons altın, ekim ayına 4 bin 175 dolar seviyesinden başladı. Ons altın bugün TSİ 08.32'de 4 bin 187 dolarda bulunuyor. Gram altın bugün TSİ 08.32'de 6 bin 599 lirada bulunuyor.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.585,00 TL

Gram Altın Satış: 6.585,16 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.821,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 10.968,00 TL

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 21.649,00 TL

Yarım Altın Satış: 21.930,00 TL

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 43.206,00 TL

Tam Altın Satış: 43.719,00 TL

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ AZALDI

Öte yandan dün ABD'de kritik veriler açıklandı. Enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 oldu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 3,0 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Öncü tarım dışı istihdam rakamları ise ağustos ayında 90 bin ile beklentilerin üzerinde geldi.

Piyasalar, PCE verilerinin ardından Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 38 olarak fiyatlıyor. Bu oran, verilerin açıklanmasından önce yüzde 51 seviyesindeydi.

Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak eylül ayı istihdam raporunu bekliyor.

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