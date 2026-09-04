Eylül 2026, gökyüzündeki hareketliliğin etkilerinin daha belirgin hissedileceği aylardan biri olacak. 4 gezegenin geri hareketi, Başak burcundaki yeni ay, Terazi burcundaki sonbahar ekinoksu ve Koç burcundaki dolunay, birçok burç için alışılmış düzenin sorgulanmasına neden olabilir. Ayın ilerleyen günlerinde Venüs ve Merkür'ün Akrep burcundaki hareketi de duygusal konularda daha derin bir yüzleşme dönemini beraberinde getirebilir.

Astrolojik yorumlara göre özellikle Boğa, Aslan, Oğlak, Kova ve Balık burçları, eylül ayında bazı beklentilerinin gerçeğe dönüşmediğini fark edebilir. Yaşanacak hayal kırıklıkları ilk etapta zorlayıcı olsa da bu süreç, söz konusu burçların hayatlarında neyin gerçekten sağlam olduğunu görmelerine yardımcı olabilir.

Boğa: Güven duyduğunuz şeyler düşündüğünüz kadar sağlam olmayabilir

Boğa burçları için istikrar ve güven duygusu büyük önem taşıyor. Eylül ayında uzun süredir güvendikleri bazı yapıların aslında sandıkları kadar sağlam olmadığını fark edebilirler.

Başak burcundaki yeni ay günlük yaşam, düzen ve maddi konulara dikkat çekerken, geri hareket eden gezegenler geçmişten gelen anlaşmaların ve kararların yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Beklenen bir finansal gelişmenin gerçekleşmemesi, bir projenin umulduğu kadar istikrarlı ilerlememesi ya da güvendiğiniz bir kişinin beklediğiniz karşılığı vermemesi mümkün.

Bu durum Boğa burçları için özellikle zorlayıcı olabilir. Çünkü yaşanan hayal kırıklığı, onların en çok ihtiyaç duyduğu güven duygusunu sarsabilir. Bu ayın asıl mesajı, görünürdeki güven ile gerçek istikrar arasındaki farkı görmek olacak.

Aslan: Her çabanız beklediğiniz ilgiyi görmeyebilir

Yaz aylarında enerjisi ve özgüveniyle öne çıkan Aslan burçları, eylül ayında aynı ilgiyi göremediklerini hissedebilir.

Aslan burcundaki Jüpiter'in etkisi ifade gücünü ve görünür olma isteğini desteklerken, ay ilerledikçe odağın Terazi burcuna ve daha fazla içsel sorgulamaya kayması bekleniyor. Bu nedenle büyük bir hevesle yürüttüğünüz bir proje beklediğiniz ilgiyi görmeyebilir ya da çevrenizdekiler çabalarınızı sizin istediğiniz ölçüde takdir etmeyebilir.

Bu durum, Aslanların “Neden fark edilmiyorum?” sorusunu sormasına yol açabilir.

Eylül ayının getirdiği hayal kırıklığı, önemli bir farkındalığın da kapısını açabilir: Gerçekten görünür olmak mı istiyorsunuz, yoksa yalnızca takdir edilmek mi? Bu sorunun cevabı, önümüzdeki dönemde enerjinizi nereye yönlendireceğinizi belirleyebilir.

Oğlak: Çok çalışmak her zaman beklenen sonucu getirmeyebilir

Sorumluluk almaktan kaçmayan ve hedeflerine ulaşmak için uzun süre sabır gösterebilen Oğlak burçları, eylül ayında alışık olmadıkları bir gerçekle karşılaşabilir.

Satürn, Neptün ve Plüton'un geri hareketleri; sorumluluklar, kariyer ve uzun vadeli hedefler konusunda önemli sorgulamaları beraberinde getirebilir. Uzun süredir emek verdiğiniz bir işin beklediğiniz takdiri getirmemesi, kariyerinizde ilerlemenin yavaşlaması ya da güvendiğiniz bir otorite figürünün sizi hayal kırıklığına uğratması mümkün.

Oğlaklar için asıl zorlayıcı olan ise yalnızca sonuç alamamak değil, “Bunca şeyi neden üstlendim?” sorusuyla karşı karşıya kalmak olabilir.

Eylül, her sorumluluğun gerçekten size ait olmadığını fark etmeniz için bir fırsat sunabilir. Bu süreçte sizi yalnızca tüketen yükleri bırakmak, enerjinizi gerçekten önem verdiğiniz hedeflere yönlendirmenize yardımcı olabilir.

Kova: İdeal olarak gördüğünüz şeylerin gerçek yüzü ortaya çıkabilir

Kova burçları için eylül ayında özgürlük, adalet ve bağımsızlık konuları ön plana çıkabilir. Bu kez söz konusu idealler yalnızca düşünsel düzeyde kalmayacak; gerçek hayatın içinde sınanacak.

Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi, çevrenizdeki grupları, projeleri ve kendi değerlerinizi yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Bir grubun savunduğu değerlere gerçekte o kadar bağlı olmadığını görmek, büyük bir değişim yaratacağını düşündüğünüz bir projenin beklentilerin altında kalması ya da kendi prensiplerinizle çelişen bir taviz vermek sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Bu deneyimler Kova burçlarını kendi içlerinde önemli bir sorgulamaya itebilir.

Farklı olmak istediğiniz halde eleştirdiğiniz sistemlerin bir parçası haline mi geldiniz?

Eylül ayında bu soruya dürüstçe yanıt vermek, yeni bir yön belirlemenize yardımcı olabilir.

Balık: Hayaller ile gerçekler arasındaki fark daha görünür olacak

Eylül ayının en hassas burçlarından biri Balık olabilir. Neptün'ün Koç burcundaki geri hareketi ve ay sonunda Balık burcunda gerçekleşecek dolunay, duygusal konularda güçlü bir yüzleşme dönemine işaret ediyor.

Balık burçları bir şeylerin yolunda gitmediğini erken fark edebilir. Buna rağmen gerçekleşme ihtimali düşük bir hayale veya beklentiye tutunmaya devam edebilirler.

Bir kişinin düşündükleri kadar romantik ya da derin olmadığını görmek, büyük umutlarla başlanan bir projenin hayal edildiği kadar etkileyici ilerlememesi veya manevi bir beklentinin karşılığını bulamaması hayal kırıklığı yaratabilir.

Fakat bu süreç Balıklar için yalnızca bir kayıp anlamına gelmiyor. Eylül, hayal ettikleri şeyle gerçekten ihtiyaç duydukları şey arasındaki farkı görmelerini sağlayabilir.

Bazı hayallerin gerçekleşmesi yerine değişmesi gerektiğini kabul etmek, ay sonunda Balık burçlarının kendilerini çok daha net ve dürüst bir noktada bulmalarına yardımcı olabilir.

Eylül ayının mesajı: Hayal kırıklıkları her zaman kötü değildir

Boğa, Aslan, Oğlak, Kova ve Balık burçları için eylül ayı bazı beklentilerin boşa çıkabileceği bir dönem olabilir. Ancak gökyüzünün bu hareketliliği, yalnızca hayal kırıklığı getirmekten ziyade gerçekle yüzleşme ve yeniden yön belirleme fırsatı da sunuyor.

Çünkü bazen planların istediğimiz gibi gitmemesi, yanlış yolda olduğumuzu değil; artık aynı yolda devam etmememiz gerektiğini gösterir.