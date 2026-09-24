Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ve oğluyla yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Aile fotoğrafındaki sıcak görüntü kısa sürede farklı bir detayın gölgesinde kaldı. Futbolcunun ayağındaki ayakkabının modeli ve fiyatı sosyal medyanın ilgisini çekti.

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen Ozan Tufan'ın bir yıl sonra oğlu dünyaya geldi. Çift, aile hayatlarını çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını paylaşıyor.

FOTOĞRAFTAKİ AYAKKABI ÖNE ÇIKTI

Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği son pozda gözler futbolcunun tercih ettiği ayakkabıya çevrildi. İlk bakışta klasik bir ayakkabıyı andıran model, ön kısmındaki ayrık burun tasarımıyla alışılmış modellerden ayrılıyor.

Futbolcunun stil tercihi sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, ayakkabının fiyatı ise ayrıca merak konusu oldu.

80 BİN 950 TL'LİK AYAKKABI

2. Sayfa'da yer alan habere göre Ozan Tufan'ın fotoğrafta giydiği ve tarzıyla konuşulan ayakkabının etiket fiyatının 80 bin 950 TL olduğu belirtildi.

Ayakkabının yüksek fiyatının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada futbolcunun tercihi üzerinden çeşitli yorumlar yapıldı. Birçok kişi Ozan Tufan'ın ayakkabılarına olumsuz yorum yapıp beğenmediklerini dile getirdi.