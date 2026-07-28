Akıllı telefonlarda ekran kapalı konumdayken yaşanan şarj kayıplarının temel nedeni, arka planda kesintisiz çalışan sistem servisleri ve veri tarama işlemleri olarak gösteriliyor. Cihaz işlemcilerinin tam anlamıyla uyku moduna geçmesini engelleyen bu özellikler, manuel ayarlamalarla sınırlandırılarak batarya verimliliği artırılabiliyor.

ANDROID CİHAZLARDA TARAMA AYARLARI NASIL KAPATILIR?

Android işletim sistemli telefonlar, varsayılan ayarlarda çevredeki kablosuz ağları ve Bluetooth cihazlarını arka planda sürekli taramaya devam ediyor. Bu durum, navigasyon veya GPS kullanımını etkilemeden ek enerji tüketimine yol açıyor.

Uygulama Yolu: Ayarlar menüsünden "Konum" sekmesine girilerek "Wi-Fi Taraması" ve "Bluetooth Taraması" seçeneklerinin kapatılması gerekiyor.

IOS (IPHONE) CİHAZLARDA HANGİ SERVİSLER SINIRLANDIRILMALI?

iOS işletim sisteminde arka planda veri çeken uygulamalar ve konum servisleri yüksek miktarda güç harcıyor.

Arka Planda Uygulama Yenileme: Ayarlar > Genel menüsünden erişilen bu özelliğin tamamen kapatılması veya yalnızca anlık bildirim beklenen uygulamalar için sınırlandırılması öneriliyor.

Önemli Konumlar: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri adımları izlenerek "Önemli Konumlar" seçeneğinin devredışı bırakılması, arka plandaki konum takibini ve buna bağlı enerji tüketimini azaltıyor.

EKRAN AYARLARI ŞARJ SÜRESİNİ NASIL ETKİLER?

Arka plan servislerinin yanı sıra ekran teknolojilerine uygun görsel yapılandırmalar da güç tüketimini doğrudan etkiliyor:

Karanlık Mod (Dark Mode): OLED ve AMOLED ekranlı cihazlarda siyah renkli piksellerin kapatılması prensibiyle çalıştığından güç tüketimini düşürüyor.

Otomatik Parlaklık: Ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik ayarlayarak panelin sürekli yüksek parlaklıkta kalmasını ve gereksiz güç harcamasını engelliyor.