Vahşi hayatta karşılaşmak isteyeceğimiz hayvanlardan biri olan ayı düşünülenden daha zekidir. Bunun en güçlü kanıtlarından biri ise yapılan bir araştırma ile ortaya konuldu. Uzmanlar bazı boz ayıların gerçek boyları hakkında yalan söylediklerini belirlediklerini açıkladı. Boyları hakkına yalan söyleyen ayıların bunu gerçekleştirmek için ise kendilerine has bazı yöntemler kullandıkları açıklandı.

AYILAR BOYLARI HAKKINDA YALAN SÖYLÜYORMUŞ

İspanya'nın Kantabriya Sıradağları'nda yaşayan bazı boz ayılar ağaçlara izlerini bırakırken diğerlerinden daha farklı bir yöntem uyguluyor. bu bölgede yaşayan boz ayılar üzerinde yapılan çalışmalar ayıların ağaçlara iz bırakırken kendilerini olduklarından daha iri ve daha uzun göstermek için işaretlerini daha yüksek noktalara bırakıyorlar Ağaçlara sürünerek ve işaret bırakarak orada oluklarını belli eden hayvanlar. Ancak bu hayvanların İspanya'nın Kantabriya Sıradağları'nda yaşayan belirli bir kesimi kendi boyu hakkında yalan söyleyerek çevredekilere burada gerçekten çok uzun ve çok iri bir canlının yaşadığını düşündürmeye çalışıyor.

İŞARET BIRAKMAK İÇİN AĞACA TIRMANMIŞ

Ayıların bu bölgede bıraktıkları işaretler içinde en ilginçlerinden biri ve aynı zamanda yalan söylediklerini ortaya çıkaran işaret ise bir ağacın üzerinde 3 metre yüksekte tespit edildi. Uzmanların incelemelerine göre işaretin hemen altında kırık bir dal bulundu. Bu da ayının ağaca çıkıp dala basarak işaret bıraktığının kanıtı olarak görülüyor. Bu şekilde ayılar aslında boylarının bile yetmediği yerlere işaretler bırakıyor.

NEDEN BOYLARI HAKKINDA YALAN SÖYLÜYORLAR?

Ayıların bu davranışının altında ise bir bilimsel neden yatıyor. Bu bölgede yaşayan boz yıka daha i ve güçlü bir tehditle karşılaşaşa,bilme ihtimaline karşı boyları hakkında yalanlar söylüyorlar. Bu şekilde çevrede kendilerine ait bölge yaklaşan yırtıcılar ya da tehlikeli hayvanların bu işaretleri görerek ürkmesini, geri çekilmesini bekliyorlar.