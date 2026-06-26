Haziran ayının son gününde gökyüzü, sıra dışı bir doğa olayına sahne olacak. Astroloji dünyasında "Çilek Ayı" (veya Bal Ayı) olarak adlandırılan yılın en çarpıcı dolunayı, 30 Haziran gecesi saat 02:57 en yüksek noktasına ulaşarak zirve yapacak.

Atalarımızın geleneksel olarak haziran ayındaki çilek hasadı mevsiminin başlangıcını işaret etmek için bu ismi verdiğini belirten astrologlar; Çilek Ayı'nın doğurganlık, bolluk, büyüme ve yüzleşme enerjilerini beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Neden kırmızı ve turuncu görünecek?

Bu dolunayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik, estetik görüntüsü olacak. 21 Haziran yaz gündönümünden sonra gerçekleşen ilk dolunay olduğu için, Ay gökyüzünde alışılmışın dışında çok alçak bir eğimde hareket edecek. Astronomi uzmanlarına göre bu özel konum, Ay ışığının atmosferde kırılmasına ve gökyüzünde altın sarısı, turuncu, hatta kırmızımsı bir renge bürünmesine neden olacak.

Maskeler düşüyor

Çilek Ayı bu kez disiplini, sorumluluğu, objektif düşünmeyi ve öz disiplini temsil eden Oğlak burcunda doğuyor. Bu durum, hayatımızda halı altına süpürdüğümüz sorunlarla yüzleşmek ve radikal sorumluluklar almak için en mükemmel zamanı işaret ediyor.

Gökbilimcilere ve astrologlara göre, bu güçlü kozmik enerjiyi hayatlarında en yoğun hissedecek 4 şanslı ama zorlu virajdaki burç şunlar:

Oğlak (22 Aralık - 20 Jener): Dolunay sizin evinizde doğuyor. Normalde garantici ve çekingen doğanız nedeniyle kaçırdığınız fırsatları yakalama zamanı. Konfor alanınızdan çıkın, ilk başta rahatsız edici gelse de cesur kırılmayı yaşayın.

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz): Ay Oğlak'tayken Güneş sizin burcunuzda parlıyor. Derin bir içsel dönüşümün eşiğindesiniz. Geçmişe ait istenmeyen anılar veya sırlar yüzeye çıkabilir; korkmayın, pozitif bir gelecek için geçmişi geride bırakma vakti geldi.

Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs): Güvene ve statükoya aşırı değer veren yapınız sizi durduruyor olabilir. Önünüze çıkan yeni bir iş, taşınma veya radikal bir ilişki kararı varsa, eski kalıpları yıkın. Oğlak'ın kararlılığını kullanarak yeni yollar keşfedin.

Başak (24 Ağustos - 23 Eylül): Her şeyi kontrol etme ve aşırı düzen sevdanız bu dolunayda size ayak bağı olabilir. Artık mantığınızı biraz susturup kalbinizi dinleme zamanı. Kendinize karşı dürüst olun ve olmadığınız biri gibi davranmayı bırakın.