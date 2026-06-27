Uzun yaşamın sırlarını çözmeye yönelik bilimsel araştırmalar sürerken, doğum ayının yaşam süresi üzerindeki olası etkileri de dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Farklı ülkelerde yürütülen çalışmalar, yılın belirli aylarında doğan bireylerin ileri yaşlara ulaşma ihtimalinin diğer dönemlerde doğanlara göre daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

MAYIS VE KASIM AVANTAJLI

Araştırmalarda özellikle mayıs ve kasım aylarında doğan kişilerin, ortalama yaşam süresi açısından daha avantajlı bir konumda bulunduğu tespit edildi. Bu dönemlerde dünyaya gelen bireylerin bazı sağlık sorunlarıyla daha az karşılaştığı ve yaşam kalitesinin daha yüksek seyredebileceği değerlendiriliyor.

FARKLILIKLARIN SEBEBİ MEVSİMLER

Uzmanlara göre söz konusu farklılığın temelinde mevsimsel koşullar yer alıyor. Anne adaylarının gebelik döneminde maruz kaldığı güneş ışığı miktarı, beslenme düzeni, vitamin seviyeleri ve enfeksiyon riskleri gibi faktörlerin, bebeğin gelişimini uzun vadede etkileyebileceği ifade ediliyor.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER DE ETKİLİ

Öte yandan uzun ömür konusunda yapılan çalışmalar yalnızca doğum ayına odaklanmıyor. Araştırmalar, yaşam tarzı ve psikolojik faktörlerin de belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle iyimser bakış açısına sahip, sosyal ilişkilerini güçlü tutan ve duygularını sağlıklı biçimde ifade edebilen bireylerin daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürme eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, doğum ayının tek başına yaşam süresini belirleyen bir unsur olmadığına dikkat çekerken, genetik yapı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve çevresel koşulların uzun yaşam üzerindeki etkisinin çok daha güçlü olduğunun altını çiziyor.