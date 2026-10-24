Havaların değişmesi ve sıcaklık farklarının belirginleşmesi, araç mekaniğinde en çok motor yağının performansını etkiliyor. Birçok sürücü bakım periyotlarını "biraz daha idare eder" diyerek ertelese de oto sanayi ustaları tam tersi görüşte.

Zamanında yapılmayan basit bir yağ değişimi, sürüş sırasında motorun tamamen rektifiye edilmesine, hatta kullanılamaz hale gelmesine yol açıyor.

Modern içten yanmalı motorlarda yağlama sistemi, sürtünmeyi en aza indiren en kritik koruma kalkanıdır. Güncel piyasa şartlarında kaliteli bir motor yağı, yağ filtresi değişimi ve işçilik maliyeti ortalama 4 bin ila 5 bin TL arasında değişiyor.

Yaklaşık yarım saat süren bu basit bakım, motor içerisindeki piston, silindir, segman ve yatak gibi yüksek maliyetli parçaların aşınmasını doğrudan engelliyor.

ZAMANINDA KONTROL EDİLMEZSE MASRAF 200 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Yağ değişiminin gecikmesi durumunda motor yağı viskozitesini (akışkanlığını ve koruyuculuğunu) kaybederek çamurlaşmaya başlıyor.

Soğutma ve yağlama görevini yerine getiremeyen motor, kısa sürede yüksek ısı ve sürtünme nedeniyle yatak sarıyor ya da motor kilitliyor. Sanayi ustaları, böyle bir tabloda karşılaşılan tablonun çok ağır olduğunu vurguluyor:

Rektifiye ve Parça Maliyeti: Motor bloğunun zarar görmesi durumunda yapılacak rektifiye ve orijinal yedek parça maliyetleri 150 bin TL ile 200 bin TL bandına ulaşıyor.

Zaman Kaybı: Rutin bir periyodik bakım 30-40 dakikada tamamlanırken, motor rektifiyesi veya motor değişimi haftalarca sürebiliyor.

BU AYLARDA YAĞ ÇUBUĞUNA MUTLAKA BAKIN

Sürücülerin servise gitmeden önce kendilerinin de uygulayabileceği temel kontroller bulunuyor:

Düz Zeminde Ölçüm: Araç düz bir zemine çekilmeli, motor stop edildikten sonra en az 5-10 dakika yağın kartere süzülmesi beklenmelidir.

Seviye ve Renk Kontrolü: Yağ çubuğu çekilip silindikten sonra tekrar yerine takılıp çıkarılmalı; seviyenin 'Min' ve 'Max' çizgileri arasında olup olmadığına bakılmalıdır.

Kararma ve Kıvam: Yağın aşırı siyah, tortulu veya yanık kokulu olması, kimyasal özelliğini yitirdiğinin en belirgin işaretidir.

Küçük bir bakım masrafından kaçınmak, araç bütçesinde yüz binlerce liralık beklenmedik delikler açabilir. Uzmanlar, kilometre sınırı dolmamış olsa dahi yılda en az bir kez motor yağının ve filtrelerin yenilenmesini öneriyor.