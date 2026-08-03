İtalya’nın Veneto bölgesi yönetimi, Garda Gölü’ndeki ekolojik dengeyi tehdit eden istilacı Avrupa yayın balığı popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla 100 bin euroluk (yaklaşık 5 milyon 400 bin liralık) finansman paketi açıkladı.

Il Nordest Quotidiano haberine göre, ayrılan bütçe gölde profesyonel balıkçılık yapan işletmelere aktarılacak. Fon kapsamında şirket başına 20 bin euroya Bölge yönetimi, istilacı türle mücadele eden profesyonel balıkçılık işletmelerine şirket başına 20 bin euroya varan %100 hibe desteği sağlayacak.kadar %100 hibeli destek sağlanacak. Verilen destekler; özel avlanma ağları, teknik ekipman, depolama ve avlanan balıkların satışı süreçlerinde kullanılabilecek.

EKOSİSTEME VE BALILÇILARA ZARAR VERİYOR

Garda Gölü’nün özellikle Veneto ve Lombardiya bölgeleri arasında kalan güney kısmında bıyıklı yayın balığı popülasyonunun hızla arttığı bildirildi. Balıkçıların son dönemde boyu 2 metreyi, ağırlığı ise 500 kilogramı geçen bireylerle karşılaştığı belirtildi.

Besin zincirinin en üstünde yer alan bu yırtıcı türün, yerel balık türleri üzerinde baskı kurarak biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği ve güçlü çene yapısı nedeniyle balıkçı ağlarını tahrip ederek maddi kayba yol açtığı kaydedildi.

AVLANIP TİCARİ PAZARA SUNULACAK

Veneto Bölgesi Balıkçılık Danışmanı Dario Bond, çalışmanın amacının hem istilacı türün popülasyonunu azaltmak hem de bölge ekonomisi için yeni bir pazar oluşturmak olduğunu açıkladı.

Orta Avrupa ülkelerinde yayın balığı etine olan talebi değerlendirmek isteyen yönetim, avlanan balıkların satışı için bir tedarik zinciri kurmayı hedefliyor. İtalya'da benzer bir yöntemin daha önce Adriyatik kıyılarındaki mavi yengeç popülasyonunu dizginlemek amacıyla da uygulandığı belirtildi.