Akdeniz'de hızla yayılan ve hem insan sağlığı hem de deniz ekosistemi için ciddi tehdit oluşturan gümüş bantlı balon balığı (Lagocephalus sceleratus), Yunanistan'ı olağanüstü önlemler almaya yöneltti.

Ülkede başlatılan yeni uygulamayla, profesyonel balıkçılara yakaladıkları balon balıkları için kilo başına 5,33 euro (yaklaşık 300 TL) ödeme yapılacak.

Balıkçılar teşvik edilecek

Yunanistan Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından hayata geçirilen pilot program kapsamında, istilacı balon balığının popülasyonunu azaltmak amacıyla balıkçılar teşvik edilecek. Program için ilk etapta 1,5 milyon euroluk bütçe ayrılırken, avcılık faaliyetlerinin özellikle türün üreme dönemlerinde yoğunlaştırılması planlanıyor.

Yetkililer, bu yöntemle hem deniz ekosistemini korumayı hem de balıkçılık sektörünün uğradığı zararı azaltmayı hedefliyor.

Zehri ölümcül, panzehiri yok

Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan gümüş bantlı balon balığı, organlarında bulunan tetrodotoksin adlı güçlü nörotoksin nedeniyle dünyanın en tehlikeli balık türleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre bu toksin, tüketilmesi halinde solunum felcine yol açabiliyor ve bilinen bir panzehiri bulunmuyor. Bu nedenle yakalanan balıkların piyasaya sürülmesi kesinlikle yasak. Yetkililer, avlanan balıkların kontrollü şekilde imha edilmesini ve yakılarak bertaraf edilmesini istiyor.

Balıkçılar büyük zarar görüyor

Balon balığının tehdidi yalnızca insan sağlığıyla sınırlı değil. Özellikle Girit ve Astypalaia gibi adalarda faaliyet gösteren balıkçılar, türün ekonomik kayıplara neden olduğunu belirtiyor.

Güçlü diş yapısıyla bilinen balon balığı;

* Balık ağlarını parçalayabiliyor,

* Kanca ve misinaları koparabiliyor,

* Ticari değeri yüksek balıkları ağlardan yiyerek av kaybına neden olabiliyor.

Bu durum, bölgedeki kıyı balıkçılığıyla geçimini sağlayan toplulukları doğrudan etkiliyor.

Akdeniz'e nasıl yayıldı?

Uzmanlara göre balon balığının Akdeniz'e ulaşmasının temel nedeni, Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşen Lessepsiyen göçü. İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklıklarının artması da türün Akdeniz'de hızla yayılmasını kolaylaştırdı.

Doğal avcılarının bulunmaması nedeniyle popülasyonu kontrolsüz şekilde artan balon balığı, denizlerdeki biyolojik dengeyi tehdit ederken, Yunanistan ve Avrupa Birliği yeni mücadele yöntemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.