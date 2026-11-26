Sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel taşlarından biri olan balık tüketiminde tür seçiminin hayati önem taşıdığı bildirildi. Uzmanlar, ağır metal biriktirme potansiyeli nedeniyle kılıç balığının aşırı tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

YÜKSEK ORANDA CIVA İÇERİYOR

Uzmanlar, büyük ve yırtıcı bir deniz balığı olan kılıç balığının, yüksek oranda zehirli bir cıva formu olan metilciva içerdiğine dikkat çekti. Deniz ekosistemine karışan metilcivanın önce planktonlarda, ardından küçük balıklarda biriktiği belirtildi. Uzun yaşam süresine sahip olması ve diğer deniz canlılarıyla beslenmesi nedeniyle kılıç balığının vücudunda zamanla yüksek miktarda toksin biriktiği kaydedildi. Besin zincirinin üst basamaklarında kirleticilerin yoğunlaşmasıyla oluşan bu süreç "biyomagnifikasyon" olarak tanımlandı.

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Yüksek kaliteli protein, omega-3 yağ asitleri, B12 vitamini, selenyum ve D vitamini içermesine rağmen kılıç balığındaki aşırı metilciva oranının sinir sistemini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Uzmanlar; özellikle çocukların sinir sistemi gelişimi üzerindeki riskler nedeniyle hamilelerin, emziren annelerin ve küçük çocukların bu balığı tüketirken azami özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

HANGİ BALIKLAR TERCİH EDİLMELİ

Protein, iyot, selenyum, fosfor, kalsiyum ile EPA ve DHA omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan balıkların düzenli tüketilmesini öneren uzmanlar, sağlık açısından en değerli türleri şöyle sıraladı:

Somon: Yüksek oranda omega-3 yağ asitleri barındırıyor.

Sardalya: Omega-3’ün yanı sıra kalsiyum ve D vitamini içeriyor.

Ringa: Omega-3 ve D vitamini kaynağı olarak öne çıkıyor.

Morina: Düşük yağ oranına ve kolay sindirilebilir proteine sahip.