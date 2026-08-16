Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB), son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 13,5 artırarak 2 milyar 1 milyon dolara taşıdı. Birlik, EİB bünyesinde 2 milyar dolar ihracat seviyesini aşan ilk gıda ihracatçı birliği oldu.

ESÜHMİB, ihracatın 1 milyar 763 milyon dolardan 2 milyar 1 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Demir, bu performansla birliklerin arasında ihracatını en fazla artıran konumda olduğunu belirtti.

İhracatın yüzde 80'ini su ürünleri oluşturdu. Ürün bazında levrek 682 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, çipura 524 milyon dolar, Türk somonu ise 253 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İTALYA EN BÜYÜK PAZAR OLDU

Birliğin ihracat yaptığı ülke sayısı 14 Ağustos 2025-13 Ağustos 2026 döneminde 118'den 122'ye yükseldi. İtalya 255 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke olurken, geçen yıl ilk sırada bulunan Rusya 241 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi. Yunanistan ise 236 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri Hollanda, İngiltere, ABD, Irak, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya takip etti. Yumurta sektörü 169,5 milyon dolar, kanatlı sektörü 137,5 milyon dolar, süt ürünleri 39,5 milyon dolar ve bal sektörü 15,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Birlik, 2001 yılında 50 milyon dolar ihracat hacmine sahipken, son 25 yılda ihracatını 40 kat artırdı. ESÜHMİB, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirdi.